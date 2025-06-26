الرياضية: النصر يرفض مخالصة بروزوفيتش خوفا من الهلال.. وإنزاجي يضعه على رأس أهدافه

الخميس، 26 يونيو 2025 - 13:22

كتب : FilGoal

مارسيلو بروزوفيتش - روبن نيفيز - الهلال - النصر

رفض نادي النصر رحيل لاعبه الكرواتي مارسليو بروزوفيتش ومنحه مخالصة مالية خوفا من انتقاله إلى الهلال.

وينتهي تعاقد بروزوفيتش مع النصر بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي النصر رفض منح بروزوفيتش مخالصة رغم اصراره، تحسبا لانتقاله إلى الهلال.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن لاعب الوسط الكرواتي يرغب في اللعب مجددا تحت قيادة سيموني إنزاجي الذي يضعه ضمن أهدافه الرئيسية.

وذكرت التقارير أن النصر كان قد استقر على رحيل بروزوفيتش ولكن ارتباطه بالانتقال لنادي الهلال غير خطط النادي تجاه لاعبه الكرواتي.

وسبق لبروزوفيتش اللعب تحت قيادة إنزاجي بقميص إنتر وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 حينما خسر النيراتزوي أمام مانشستر سيتي بهدف رودري.

وانتقل بروزوفيتش لصفوف النصر في صيف 2023 بعقد يمتد حتى 2026.

في المقابل تولى إنزاجي تدريب الهلال مؤخرا خلفا لجورج جيسوس.

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