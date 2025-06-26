بعد اعتذار القادسية.. الشباب يشارك في دوري أبطال الخليج

أعلن الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم اعتماد مشاركة فريق الشباب في بطولة دوري أبطال الخليج الموسم المقبل.

وذكر الاتحاد السعودي في بيان أنه اعتمد مشاركة الشباب في البطولة الخليجية بصفته صاحب المركز السادس في الدوري السعودي بعد اعتذار القادسية رابع الدوري عن المشاركة في البطولة.

واختير الشباب صاحب المركز السادس للمشاركة في البطولة الخليجية بدلًا من أهلي جدة صاحب المركز الخامس بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة بصفته حامل اللقب.

وبذلك، أصبح الشباب خامس فريق يمثل الكرة السعودية خارجيًّا في الموسم المقبل بعد اتحاد جدة والهلال وأهلي جدة والنصر، حسب الرياضية السعودية.

إذ تشارك 3 أندية في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهم اتحاد جدة بطل الدوري، ووصيفه الهلال، وأهلي جدة حامل اللقب.

بينما يخوض النصر منافسات دوري أبطال آسيا 2 بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري.

يشار إلى أن النسخة الماضية من البطولة الخليجية شهدت مشاركة فريق الاتفاق، وودع منافساتها من الدور نصف النهائي.