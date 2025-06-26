ماركا: لونين يقرر البقاء مع ريال مدريد

الخميس، 26 يونيو 2025 - 12:17

كتب : FilGoal

أندري لونين

أوضحت جريدة ماركا أن أندريه لونين حارس ريال مدريد قرر البقاء في ناديه، بعدما تلقى العديد من العروض.

ويلعب لونين كبديل لتيبو كورتوا حارس ريال مدريد الأساسي.

وأفاد التقرير أن الحارس الأوكراني لم يقتنع بأي عرض وصله مؤخرا.

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وذكرت التقرير أن لونين أبلغ ريال مدريد بقراره بالبقاء قبل كأس العالم للأندية.

وأضاف أن خطته هي مواصلة النضال والعمل ليكون جاهزًا عندما يحتاجه الفريق.

وينتهي عقد لونين مع الميرينجي في صيف 2030.

في السياق نفسه، يتجه كورتوا نحو البقاء لفترة أطول مع الفريق الملكي.

إذ قال للصحفيين قبل أيام: "أتمنى أن أجدد تعاقدي في ريال مدريد، اللعب هنا حلم وكل عام يكون بمثابة حلم آخر".

وأضاف "أنا تحت تصرف النادي تماما أتمنى البقاء هنا وربما الاعتزال ولكن الآن هو وقت إثبات نفسي في الملعب".

وينتهي عقد كورتوا مع الميرينجي في صيف 2026.

أندري لونين ريال مدريد
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