تقرير: ليل يصل لاتفاق مع مهاجم المغرب.. ويتفاوض مع ناديه

توصل ليل الفرنسي لاتفاق مع المغربي حمزة إغمان مهاجم جلاسكو رينجرز من أجل ضمه هذا الصيف، حسب الصحفي ساشا تافوليري المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح تافوليري أن ليل بدأ التفاوض مع ناديه للاتفاق على قيمة الصفقة.

ولفت إلى أن ليل يرى في إغمان البديل المناسب لجوناثان ديفيد الذي رحل بنهاية عقده.

كما غادر تشوبا أكبوم النادي أيضًا بعد انتهاء فترة إعارته، وسيعود إلى ناديه أياكس.

المغربي، الذي سجل 16 هدفًا الموسم الماضي، عقد اجتماعًا مع إدارة رينجرز يوم الأربعاء. وخلال الاجتماع، وافق على عقده الشخصي، وفقا للتقرير.

ولفت إغمان القادم من الجيش الملكي الأنظار بقوة مع فريقه الأسكتلندي.

حمزة انضم إلى رينجرز في صيف 2024 مقابل 2.3 مليون يورو فقط حصل عليهم الجيش الملكي.

بالإضافة إلى إغمان، ذكرت جريدة ليكيب أن ليل مهتم بالتعاقد مع أوليفييه جيرو مهاجم لوس أنجلوس إف سي الذي لم يلعب في الدوري الفرنسي منذ مغادرته مونبلييه قبل 13 عامًا.