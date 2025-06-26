خبر في الجول - نونو ألميدا ليس ضمن أولويات الزمالك.. والاتجاه الأقرب

لا يتواجد البرتغالي نونو ألميدا ضمن أولويات نادي الزمالك في ملف اختيار المدير الفني الجديد للفريق.

ويبحث الزمالك عن مدرب جديد بعد انتهاء عقد أيمن الرمادي بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نونو ألميدا ليس ضمن أولويات الزمالك في ملف المدير الفني الجديد.

الزمالك يفضل التعاقد مع مدرب لم يسبق له العمل في مصر.

وترددت أنباء عن رغبة الزمالك في التعاقد مع نونو ألميدا الذي يعرف أجواء النادي جيدا منذ أن كان مساعدا لجوسفالدو فيريرا في 2015.

كما سبق لنونو ألميدا العمل كمدير فني لنادي فاركو أثناء تواجد جون إدوارد المدير الرياضي الحالي للزمالك، كمسؤول سابق بالنادي السكندري.

وخاض ألميدا عدة تجارب تدريبية مع السد والشمال بالدوري القطري وضمك السعودي.