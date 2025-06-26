مواعيد مباريات الخميس 26 يونيو - سيتي ويوفنتوس والوداد والعين.. والهلال وريال مدريد فجرا

الخميس، 26 يونيو 2025 - 10:48

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فيل فودين - مانشستر سيتي

تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا.

ويلعب يوفنتوس الإيطالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ختام دور المجموعات.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر تطبيق DAZN.

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في التوقيت ذاته وفي نفس المجموعة يلعب العين الإماراتي ضد الوداد المغربي.

أما في فجر غدا الجمعة يلعب الهلال السعودي ضد باتشوكا المكسيكي في تمام الرابعة فجرا.

وتذاع المباراة على قناتي إم بي سي أكشن وإم بي سي مصر 2.

وفي التوقيت ذاته يلعب ريال مدريد ضد سالزبورج النمساوي وتذاع المباراة عبر تطبيق DAZN.

للاطلاع على جميع مواعيد المباريات من هنا.

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