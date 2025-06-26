كيفو: بعد الطرد أصبحت مواجهة ريفر بليت أسهل

الخميس، 26 يونيو 2025 - 07:44

كتب : FilGoal

كريستيان كيفو

كشف كريستيان كيفو مدرب إنتر الإيطالي السبب وراء انتصار فريقه على ريفر بليت الأرجنتيني في كأس العالم للأندية 2025.

وانتصر إنتر بثنائية دون مقابل وفاز بصدارة المجموعة الخامسة وتأهل للقاء فلومينينسي البرازيلي في دور الـ 16.

وقال كريستيان كيفو مدرب إنتر عبر موقع فيفا: "الأهم هو إنهاء عملنا بنجاح، تأهلنا للدور المقبل".

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وأضاف "المباراة كانت صعبة للغاية في الشوط الأول، وسيطرنا في الشوط الثاني بشكل أفضل على المجريات".

وأتم "سيطرنا على المساحات بشكل أفضل، وبعد الطرد أصبحت المباراة أسهل بالنسبة لنا".

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه لوكاس كوارتا في الدقيقة 65 والنتيجة 0-0 واستغل إنتر الأمر وسجل ثنائية في الدقائق التالية وانتصر.

سجل ثنائية الأفاعي كل من فرانشيسكو إسبوسيتو وأليساندرو باستوني.

وتأهل إنتر إلى الدور المقبل وضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي في دور الـ 16 بفضل تصدره برصيد 7 نقاط.

في المقابل فرّط ريفر بليت في فرصة التأهل بخسارته واكتفى بتواجده في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ليكون ثاني فريق من أمريكا الجنوبية يغادر البطولة بعد غريمه التقليدي بوكا جونيورز.

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