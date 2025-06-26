لاوتارو مارتينيز يشيد بأداء ريفر بليت رغم الوداع المبكر لكأس العالم للأندية

أشاد لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر الإيطالي بأداء ريفر بليت الأرجنتيني رغم خروجهم المبكر من كأس العالم للأندية 2025.

وخسر ريفر بليت بنتيجة 2-0 أمام إنتر الإيطالي وودع رغم حصده 4 نقاط باحتلال المركز الثالث في المجموعة الخامسة.

وقال هداف إنتر الإيطالي عبر صحيفة أوليه الأرجنتينية: "استحق ريفر بليت أكثر من ذلك لأنهم قدموا بطولة رائعة".

وأضاف "أعرف ريفر بليت وأحب أسلوب لعبهم وطريقة تعاملهم مع المباريات، في الدقائق الأولى صعّبوا علينا الأمور وضغطوا بشدة ثم وجدنا المساحات ولعبنا بسلاسة".

وأتم "المشادة في نهاية اللقاء؟ مثل هذه الأمور تحدث، وماركوس أكونيا لاعب وشخص رائع".















































سجل ثنائية الأفاعي كل من فرانشيسكو إسبوسيتو وأليساندرو باستوني.

وتأهل إنتر إلى الدور المقبل وضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي في دور الـ 16 بفضل تصدره برصيد 7 نقاط.

في المقابل فرّط ريفر بليت في فرصة التأهل بخسارته واكتفى بتواجده في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ليكون ثاني فريق من أمريكا الجنوبية يغادر البطولة بعد غريمه التقليدي بوكا جونيورز.

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