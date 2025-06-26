جاياردو: فشلنا في اتخاذ القرارات أمام إنتر

أبدى مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ ريفر بليت حزنه على الخروج المبكر من كأس العالم للأندية 2025.

وخسر ريفر بليت بنتيجة 2-0 أمام إنتر الإيطالي وودع رغم حصده 4 نقاط باحتلال المركز الثالث في المجموعة الخامسة.

وقال جاياردو في تصريحات لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "كانت لدينا نية واضحة ضد فريق قوي فنيا وبدنيا، ربما فشلنا في اتخاذ القرارات، ولم نحافظ على لياقتنا البدنية لمواجهة مشاكل أكبر ضد فريق قوي بدنيا".

وأكمل "كان هناك توتر وللأسف لم نستطع التأهل للدور المقبل".

وأتم "إنه أمر مخزي لجميع المشجعين الذين جاءوا بأعداد كبيرة لرؤية الفريق، لم نتمكن من منحهم فرصة رؤيتنا في الأدوار المقبلة".

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سجل ثنائية الأفاعي كل من فرانشيسكو إسبوسيتو وأليساندرو باستوني.

وتأهل إنتر إلى الدور المقبل وضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي في دور الـ 16 بفضل تصدره برصيد 7 نقاط.

في المقابل فرّط ريفر بليت في فرصة التأهل بخسارته واكتفى بتواجده في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ليكون ثاني فريق من أمريكا الجنوبية يغادر البطولة بعد غريمه التقليدي بوكا جونيورز.