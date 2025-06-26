ثنائية تكفي إنتر للتأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية وإقصاء ريفر بليت

الخميس، 26 يونيو 2025 - 06:04

كتب : FilGoal

إنتر - ريفر بليت

حسم إنتر الإيطالي صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالفوز بنتيجة 2-0 على ريفر بليت الأرجنتيني في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية.

سجل ثنائية الأفاعي كل من فرانشيسكو إسبوسيتو وأليساندرو باستوني.

وتأهل إنتر إلى الدور المقبل وضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي في دور الـ 16 بفضل تصدره برصيد 7 نقاط.

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في المقابل فرّط ريفر بليت في فرصة التأهل بخسارته واكتفى بتواجده في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ليكون ثاني فريق من أمريكا الجنوبية يغادر البطولة بعد غريمه التقليدي بوكا جونيورز.

التشكيل

قاد لاوتارو مارتينيز هجوم النيراتزوري، فيما أجرى ريفر بليت عدة تغييرات على التشكيل بسبب الإيقافات خاصة في خط الوسط.

وغاب كايتانو وإنزو بيريز وجالوبو بسبب طرد الأول وتراكم البطاقات للثنائي الأخير في مباراة مونتيري الأخيرة.

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وصف المباراة

أول تهديد في اللقاء جاء بتسديدة من كريستيان أسلاني على حدود منطقة الجزاء لكنها علت العارضة في الدقيقة 11.

وحاول إنتر لاحقا تهديد مرمى ريفر بليت لكن الدفاع كان بالمرصاد، في الدقيقة 25 تصدى لوكاس كوارتا لتسديدة إسبوسيتو من داخل الـ 18.

ثم شتت باولو دياز برأسية وتدخل قوي في الدقيقة 44 الكرة لركنية قبل أن تصل لمهاجم إنتر الشاب.

شوط أول انتهى سلبي دون أي حضور هجومي لريفر بليت.

في الدقيقة 50 منع القائم تسديدة لاوتارو مارتينيز وارتدت الكرة ليد أرماني ليظل التعادل قائما.

وتألق أرماني مجددا في التصدي لتسديدة مواطنه لاوتارو في الدقيقة 55.

وبعد 10 دقائق ارتكب كوارتا خطأّ أشهر الحكم على إثره بطاقة حمراء بعدما عرقل هنريك ميختاريان المنفرد.

أكمل ريفر بليت الدقائق الـ 25 الأخيرة بـ 10 لاعبين ما زاد من صعوبة اللقاء.

واستغل إسبوسيتو تلك المرة الفرصة وسدد هدف تقدم إنتر في الدقيقة 72 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

هدف وزنه ساوى صدارة الترتيب والابتعاد عن الحسابات المعقدة.

وأهدر هنريك ميختاريان فرصة إنهاء اللقاء في الدقيقة 88 بعدما انفرد وراوغ الحارس لكن كرته علت المرمى.

وفي الدقيقة 90+3 ومن سلسلة تمريرات وصلت الكرة لأليساندرو باستوني الذي توغل وسدد كرة قوية أرضية سكنت الشباك.

ونشبت مشادة في الثواني الأخيرة بنهاية اللقاء طُرد على إثرها جونزالو مونتيل في الدقيقة 90+6، لتنتهي المباراة بفوز وصدارة إنتر.

إنتر ريفربليت كأس العالم للأندية
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