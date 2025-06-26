مؤتمر ألونسو: لدينا هدفان أمام سالزبورج.. والآن رؤيتنا أصبحت أكثر اتساعا

الخميس، 26 يونيو 2025 - 04:59

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو - مؤتمر صحفي

يستهدف تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد تحقيق هدفين من مباراة سالزبورج النمساوي في كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد ريال مدريد للقاء سالزبورج في فجر الجمعة لحسم آخر المتأهلين لثمن نهائي البطولة.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي: "لدينا هدفان، الأول تصدر ترتيب المجموعة والثاني تحقيق ذلك بـ 11 لاعبا بعد أداء جيد".

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وأكمل "أرى المجموعة تسعى للتعلم وفعل الأشياء بطريقة جيدة، هم لاعبون من طراز رفيع ويتعلمون الأفكار سريعا، نحن هنا منذ 10 أيام وأرى الأفكار تسري في دمائهم".

وأردف "أرى رودريجو في وضع جيد، سنحتاجه في كأس العالم للأندية وسيقدم أداءً جيدا وغيابه كان فنيا منذ أيام".

وواصل "سيكون براهيم دياز عاملا أساسيا لأنه يفهم الأمور جيدا، ويمثل قوة لا يستهان بها عندما يلعب 30 دقيقة، وأعلم أنه لاعب أساسي ويمكن الاعتماد عليه في كل شيء، سنمر بموسم صعب للغاية وسنخوض 50-60 مباراة ونحتاج لقائمة تتمتع بمنافسة قوية".

وعن عودة كيليان مبابي قال: "سعيد برؤية مبابي في أرض الملعب وكان هذا أول يوم له مع الفريق، نفضل الحفاظ على لياقته البدنية وأن يكون متاحا للفريق في ربع النهائي إذا تأهلنا".

وواصل عن المصابين"فيرلاند ميندي يعاني من إصابة طويلة الأمد، وعلينا انتظار تعافيه. وإدوارد كامافينجا يتعافى بشكل جيد، ونأمل أن يعود قريبا".

وأشاد بأداء دين هاوسن لاعب الفريق الجديد: "هو ركيزة أساسية في فريقنا، وأثبت جدارته بفضل شخصيته التي تدفعه إلى آفاق جديدة. مع المنتخب ومعنا، في المباريات وفي حياته اليومية. إنه صفقة رائعة. علينا دعمه وتشجيعه، لأنه يمتلك مجالا للتطور. لا ينبغي أن يتراخى. وسعيد بوجوده معنا".

وأتم "في كأس العالم للأندية ترى فرقا لا تراها يوميا وتقدم أداءً جيدا. ريفر بليت يُقدم أداءً رائعا، وكذلك البرازيليون، قبل البداية، قلنا إننا سنُركز على أوروبا، لكن الآن رؤيتنا أصبحت أكثر اتساعا".

ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين بينما يتقاسم ريال مدريد الصدارة مع سالزبورج برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ويحتاج الهلال الفوز أمام باتشوكا بأي نتيجة مع فوز ريال مدريد أو سالزبورج في المباراة الأخرى لضمان تأهله.

أما في حال نهاية مواجهة ريال مدريد بتعادل إيجابي 2-2 أو أكثر سيودع الهلال البطولة حتى في حال انتصاره.

بينما إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي مع فوز الهلال يصعد الفريق السعودي، وإذا انتهت بنتيجة 1-1 يدخل الهلال وقتها في حسابات اللعب النظيف مع فريق سالزبورج.

تشابي ألونسو ريال مدريد كأس العالم للأندية
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