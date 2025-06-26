لاعب فلومينينسي: كأس العالم للأندية فرصة لإظهار جودة الدوري البرازيلي

الخميس، 26 يونيو 2025 - 04:23

كتب : FilGoal

نانوتو - فلومينينسي

أبدى نوناتو لاعب فلومينينيسي البرازيلي فخره بتألق الفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية وتأهلها لدور الـ 16 من المسابقة.

وحسم فلومينينيسي آخر بطاقات تأهل فرق أمريكا الجنوبية بعدما حل ثانيا خلف بوروسيا دورتموند الألماني عقب التعادل السلبي مع صنداونز في الجولة الأخيرة.

وقال نوناتو عبر موقع فيفا: "هي لحظة رائعة لي وللفريق والبلاد، لدينا 4 فرق برازيلية في دور الـ 16 وهو شعور رائع، علينا أن نستمتع الآن ونستريح قليلا وأن نستمتع بهذه اللحظة الفريدة في تاريخ النادي".

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وأكمل "بالنسبة لنا لم نتفاجأ بتأهل 4 فرق لدور الـ 16 من كأس العالم للأندية، لأننا نعرف مستوانا وجودتنا".

وأتم "هذه البطولة قدمت لنا الفرص لإظهار جودة الدوري البرازيلي".

وتأهلت فرق بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية بنسبة نجاح 100%.

وودع ماميلودي صنداونز كأس العالم للأندية رغم التعادل مع فلومينينسي بدون أهداف.

المباراة أقيمت على ملعب هارد روك بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

التعادل رفع رصيد فلومينينسي للنقطة الخامسة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد صنداونز للنقطة الرابعة لينهي المجموعة بالمركز الثالث.

نانوتو - فلومينينسي كأس العالم للأندية
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