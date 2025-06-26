انتهت مونديال الأندية - إنتر (2)-(0) ريفر ومونتيري (4)-(0) أوراوا.. تأهل إنتر ومونتيري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إنتر الإيطالي ضد ريفر بليت الأرجنتيني، ومونتيري المكسيكي ضد أوراوا ريد الياباني في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من كأس العالم للأندية 2025.

ويتصدر ريفر بليت الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر، فيما يأتي مونتيري المكسيكي ثالثا برصيد نقطتين من تعادلين، ويتذيل أوراوا الياباني الترتيب وودع البطولة بشكل رسمي.

إنتر × ريفر بليت

نهاية اللقاء بفوز إنتر 2-0

ق 90+6: نشوب مشادة بين لاعبي الفريقين وطرد مونتيل

ق 90+3: جووول أليساندرو باستوني سجل هدف إنتر الثاني بعد سلسلة من التمريرات وتسديدة أرضية قوية من المدافع الشاب.

ق 72: جووول إسبوسيتو يتقدم لإنتر بالهدف الأول بتسديدة قوية من داخل الـ 18

ق 65: بطاقة حمراء لمدافع ريفر بليت لوكاس كوارتا بعد عرقلة ميختاريان المنفرد

ق 55: أرماني يتألق ويتصدى لتسديدة لاوتارو من داخل منطقة الجزاء

ق 50: القائم يمنع الأول لإنتر عن طريق لاوتارو والكرة تعود مرة أخرى في يد الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي

ق 11: تسديدة أسلاني تعلو العارضة بقليل

قبداية اللقاء

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مونتيري × أوراوا ريد

نهاية اللقاء بفوز مونتيري 2-0

ق 90+6: جووول الراااابع.. بيرترامي يسجل الرابع بعد عرضية أرضية

ق 90+3: إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لتداخل لاعب متسلل قبل التسجيل

ق 90+1: جووول سانتانا يسجل هدف أوراوا بعد عرضية مرت من الجميع وأودعها بسهولة في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 3-0 لمونتيري

ق 39: جووول تسديدة من خيسوس كورونا تضيف الثالث لمونتيري

ق 34: جووول جيرمان بيرترامي مهاجم مونتيري يسدد كرة أرضية بعد بينية ولعبة سريعة

ق 30: جوووول صاروووخي من نيلسون ديوسا لاعب مونتيري

ق 26: خطأ من الحارس وتسديدة من بيرترامي والمرمى خالٍ لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 10: القائم يمنع تسديدة ماتيوس سافيو

ق 3: العارضة تمنع رأسية أوليفير توريس وتقدم مونتيري

بداية اللقاء

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