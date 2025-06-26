مباشر مونديال الأندية - إنتر (0)-(0) ريفر ومونتيري (3)-(0) أوراوا.. بداية الشوط الثاني

الخميس، 26 يونيو 2025 - 03:53

كتب : FilGoal

فالنتين كاربوني - إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إنتر الإيطالي ضد ريفر بليت الأرجنتيني، ومونتيري المكسيكي ضد أوراوا ريد الياباني في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من كأس العالم للأندية 2025.

ويتصدر ريفر بليت الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر، فيما يأتي مونتيري المكسيكي ثالثا برصيد نقطتين من تعادلين، ويتذيل أوراوا الياباني الترتيب وودع البطولة بشكل رسمي.

إنتر × ريفر بليت

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي

ق 11: تسديدة أسلاني تعلو العارضة بقليل

قبداية اللقاء

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مونتيري × أوراوا ريد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 3-0 لمونتيري

ق 39: جووول تسديدة من خيسوس كورونا تضيف الثالث لمونتيري

ق 34: جووول جيرمان بيرترامي مهاجم مونتيري يسدد كرة أرضية بعد بينية ولعبة سريعة

ق 30: جوووول صاروووخي من نيلسون ديوسا لاعب مونتيري

ق 26: خطأ من الحارس وتسديدة من بيرترامي والمرمى خالٍ لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 10: القائم يمنع تسديدة ماتيوس سافيو

ق 3: العارضة تمنع رأسية أوليفير توريس وتقدم مونتيري

بداية اللقاء

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إنتر أوراوا ريد مونتيري ريفر بليت كأس العالم للأندية
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