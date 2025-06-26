كوفاتش: سعداء بتجاوز دور المجموعات.. ولدينا وقت كاف للاستعداد للخصم المقبل

الخميس، 26 يونيو 2025 - 03:49

كتب : FilGoal

نيكو كوفاتش - فولفسبورج

أبدى نيكو كوفاتش المدير الفني لـ بوروسيا دورتموند سعادته بالوصول لثمن نهائي كأس العالم للأندية في صدارة المجموعة.

وتصدر الفريق الألماني الترتيب برصيد 7 نقاط على حساب فلومينينسي البرازيلي وصنداونز الجنوب إفريقي وأولسان هيواندي الكوري الجنوبي.

وقال نيكو كوفاتش في تصريحات لموقع فيفا: "أردنا تجاوز دور المجموعات، أردنا الوصول إلى ثمن النهائي. وحققنا ذلك. أنهينا المجموعة في المركز الأول، وسعداء بذلك".

وأضاف "كان الشوط الأول قويا. في الشوط الثاني، رأينا اللاعبين يتحكمون في المباراة قليلا. نحن وفلومينينسي استحقينا التأهل بجدارة".

وأردف "الأمر ليس سهلا، فكل لاعب يرغب في اللعب بالطبع. نريد أيضا منح الجميع دقائق لعب. لكن لا يمكننا السماح لجميع اللاعبين باللعب لمدة 90 دقيقة في كل مرة، هذا ببساطة غير ممكن. لذلك نحاول جاهدين إشراك الجميع".

وأكمل "نحن نفكر بالفعل في الخصم التالي المحتمل. كنا نفكر سابقا في الأمر، ولأننا أنهينا المجموعة في المركز الأول، فلن نلعب حتى 1 يوليو، لذا لدينا وقت كافٍ للاستعداد للخصم".

وحقق دورتموند الفوز على حساب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدف نظيف ضمن الجولة الثالثة والأخيرة.

سجل هدف المباراة الوحيد دانيال سفينسون في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من دفاع أولسان في الخروج بالكرة.

واستغل دورتموند تعادل ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي أمام فلومينينسي البرازيلي سلبيا دون أهداف، ليخطف الصدارة.

رفع دورتموند رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول، يليه فلومينينسي بـ5 نقاط في المركز الثاني، ثم صنداونز بـ4 نقاط.

وودع أولسان هيونداي البطولة بدون تحقيق أي نقطة بعد الخسارة في مبارياته الثلاث.

وينتظر دورتموند موقف ترتيب المجموعة الخامسة حيث سيواجه صاحب المركز الثاني بالمجموعة التي تضم ريفر بليت الأرجنتيني، وإنتر الإيطالي، ومونتيري المكسيكي.

نيكو كوفاتش بوروسيا دورتموند كأس العالم للأندية
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