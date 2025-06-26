مدرب صنداونز: قدمنا ​​بعضا من أجمل المباريات في كأس العالم للأندية

الخميس، 26 يونيو 2025 - 03:36

كتب : FilGoal

ميجيل كاردوزو - صنداونز

أشاد ميجيل كاردوزو المدير الفني لـ صنداونز الجنوب إفريقي بما قدمه لاعبي فريقه في كأس العالم للأندية.

وودع بطل جنوب إفريقيا البطولة برصيد 4 نقاط بعدما حل ثالثا بعد بوروسيا دورتموند الألماني وفلومينينسي البرازيلي.

وقال البرتغالي عبر موقع فيفا: "قدمنا ​​بعضا من أجمل مباريات كرة القدم في هذه البطولة".

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وأضاف "قصة مباراة فلومينينسي تكمن في الهدف الذي لم نسجله في أول 20 أو 25 دقيقة".

وأتم "حافظنا على كثافتنا وجودة لعبنا. أنا فخور جدا بلاعبي فريقي، وفخور جدا بالنادي".

وودع ماميلودي صنداونز كأس العالم للأندية رغم التعادل مع فلومينينسي بدون أهداف.

المباراة أقيمت على ملعب هارد روك بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

التعادل رفع رصيد فلومينينسي للنقطة الخامسة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد صنداونز للنقطة الرابعة لينهي المجموعة بالمركز الثالث.

ميجيل كاردوزو صنداونز كأس العالم للأندية
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