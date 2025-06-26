التشكيل - ثنائي هجومي لـ مونتيري.. وماتوسو يقود أوراوا الياباني

يبدأ مونتيري المكسيكي بثنائي هجومي أمام أوراوا ريد الياباني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

ويأمل مونتيري بقيادة سيرخيو راموس في خطف الانتصار وبطاقة التأهل لدور الـ 16 على حساب ريفر بليت الأرجنتيني أو إنتر الإيطالي.

ويمتلك رايادوس المكسيكي نقطتين من تعادلين مع بطلي إيطاليا والأرجنتين.

وانتهت أمال أوراوا ريد الياباني بعد الخسارة في أول مباراتين.

وجاء تشكيل الفريق الياباني

حراسة المرمى: شاساكو نيشيكاوا

الدفاع: تاكاهيرو سيكوني - دانيلو بوزا - ماريوس هويبراتن – يوتشي ناجانوما

الوسط: كايتو ياسوي – صامويل جوستافسون – ماتيوس سافيو

الهجوم: ريوما واتانابي – يوسيكي ماتوسو – تاكورو كانيكو

فيما جاء تشكيل الفريق المكسيكي

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

الدفاع: ريكاردو شافيز – لويس رييس – سيرخيو راموس - ستيفان ميدينا

الوسط: فيديل أمبريز – نيلسون ديوسا – أوليفر توريس – خيسوس كورونا

الهجوم: ألفونسو ألفارادو – جيرمان بيرتيرامي

ويتصدر ريفر بليت الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر، فيما يأتي مونتيري المكسيكي ثالثا برصيد نقطتين من تعادلين، ويتذيل أوراوا الياباني الترتيب وودع البطولة بشكل رسمي.