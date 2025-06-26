التشكيل - لاوتارو يقود هجوم إنتر.. وتغييرات في ريفر بليت بسبب الإيقافات

أعلن كريستيان كيفو ومارسيلو جاياردو تشكيل إنتر الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني على الترتيب في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة من كأس العالم للأندية 2025 لحسم بطاقتي التأهل عن المجموعة السادسة.

ويقود لاوتارو مارتينيز هجوم النيراتزوري، فيما أجرى ريفر بليت عدة تغييرات على التشكيل بسبب الإيقافات خاصة في خط الوسط.

ويغيب كايتانو وإنزو بيريز وجالوبو بسبب طرد الأول وتراكم البطاقات للثنائي الأخير في مباراة مونتيري الأخيرة.

وجاء تشكيل إنتر

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: ماتيو دارميان – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – كريستان أسلاني – هنريك ميختاريان – فيديريكو ديماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – فرانشيسكو إسبوسيتو

فيما جاء تشكيل ريفر بليت

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع: جونزالو مونتيل – لوكاس كوارتا – باولو دياز – ماركوس أكونيا

الوسط: ماتياس كرافينتير – رودريجيو ألياندرو – ماكسليميانو ميزا - فرانكو ماستانتونو

الهجوم: ميجيل بورخا – فاكوندو كوليدو

ويتصدر ريفر بليت الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر، فيما يأتي مونتيري المكسيكي ثالثا برصيد نقطتين من تعادلين، ويتذيل أوراوا الياباني الترتيب وودع البطولة بشكل رسمي.