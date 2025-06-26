مؤتمر جوارديولا: إتشيفيري يغيب لـ 3 أسابيع.. والطقس لا يمكننا تغييره

الخميس، 26 يونيو 2025 - 03:03

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي رأيه عن اللعب في الأجواء الحارة في كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد مانشستر سيتي للقاء يوفنتوس الإيطالي في ثالث الجولات من أجل صدارة المجموعة بعدما ضمن كلاهما التأهل من الجولة الثانية.

وقال الإسباني عبر المؤتمر الصحفي: "كلاوديو إتشيفيري يعاني من بعض المشاكل في كاحله، سيغيب لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع".

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وأضاف "سنلعب بلاعبين جدد في المباراة القادمة، وفي الشوط الثاني أيضا، سأختار التشكيل غدا وأفكر في الشوط الثاني".

وأوضح "في ظل هذه الظروف، لسنا مستعدين للعب بنفس الإيقاع الذي نلعب به لمدة 90 دقيقة، نأمل أن نتمكن من إجراء المزيد من التبديلات، لكن لا بأس".

وعن رأيه في إمكانية مشاركة رودري أجاب: "يستطيع رودري اللعب، بالطبع ليس لمدة 90 دقيقة، بل آخر 30 أو 35 دقيقة".

وأردف "حقق تقدما ملحوظا في الأيام الـ3 أو 4 الماضية، لم يعان من أي مشاكل أو إزعاجات، كما يحدث أحيانا ونحن سعداء لأننا تمكنا من إضافة دقائق لعب له".

وعن الطقس أجاب: "الطقس الحار؟ الطقس واضح لا يمكننا تغييره، من الأفضل اللعب في آخر ملعب لعبنا فيه (مرسيدس بنز) كان ذلك رائعا، لكنني أعتقد أن على جميع الفرق التعامل مع الأمر".

وأكمل "هذا هو الوضع، والجميع يعلم ذلك في كأس العالم العام المقبل، علينا أن نكون مستعدين للمعاناة".

وشدد "الجو حار والرطوبة صعبة على الجميع، ولهذا السبب كان إيقاعنا في المباراة الأخيرة أعلى من الأولى، لأن الجو كان حارا جدل في الساعة 12 ظهرا وكان الأمر صعبا للغاية، وأعتقد أن الأمر يعتمد على ذلك".

وأتم "الموسم الأخير لإيدرسون؟ لا أعرف، كل ما يمكنني قوله هو أنني سعيد للغاية بما أراه في التدريبات ولأن إيدرسون لا يزال معنا".

بيب جوارديولا مانشستر سيتي يوفنتوس
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