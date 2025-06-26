مؤتمر إنزاجي: سنحاول استغلال الفرص أمام باتشوكا.. وهذا موقف ميتروفيتش

شدد سيموني إنزاجي المدير الفني لـ الهلال أن الفريق سيحاول استغلال الفرص أمام باتشوكا المكسيكي، وكشف موقف ألكسندر ميتروفيتش من المشاركة في اللقاء.

ويلتقي الفريقان فجر الجمعة في آخر مباريات مرحلة المجموعات من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "استفدنا من المباراة أمام سالزبورج، وسنحاول أن نكون أفضل في استغلال الفرص غدا أمام باتشوكا".

وأضاف "نريد أن نفوز وأن نصعد للدور المقبل، وعلينا أن نكون أذكياء لأن خصمنا قوي وخطير، وحللنا أداؤه في المباراتين الماضيتين، ونعلم أن المباراة غدا لن تقل عن 100 دقيقة".

وأكمل "من البداية أنا متحمس جدا للمشاركة في كأس العالم للأندية، وأنا سبق وأن قلت قبل مواجهة ريال مدريد أنه كلي ثقة في لاعبي الفريق، ونتطلع لتحقيق الفوز غدا".

وواصل "ميتروفيتش غير جاهز، وحسان تمبكتي تدرب معنا أمس، وكان يتدرب جيدا، وهناك جلسة تدريبية نهائية سنقرر بعدها مشاركته من عدمها".

وأردف "نركز على مسألة عندما يكون الاستحواذ للمنافس، أو أن تكون الكرة بحوزتنا، ونعمل على أن نستعيد الكرة بسرعة في حال فقدناها".

وتابع "من الطبيعي لأي فريق أن يشعر بالإرهاق البدني، نحن في نهاية الموسم بعد مباريات عديدة، لكن الأمر لا يرتبط بالهلال فقط، بل بكل الأندية المشاركة".

وأتم "أعتقد أن ريال مدريد وسالزبورج سيلعبان مباراة ممتازة وقوية".

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ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين بينما يتقاسم ريال مدريد الصدارة مع سالزبورج برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ويحتاج الهلال الفوز أمام باتشوكا بأي نتيجة مع فوز ريال مدريد أو سالزبورج في المباراة الأخرى لضمان تأهله.

أما في حال نهاية مواجهة ريال مدريد بتعادل إيجابي 2-2 أو أكثر سيودع الهلال البطولة حتى في حال انتصاره.

بينما إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي مع فوز الهلال يصعد الفريق السعودي، وإذا انتهت بنتيجة 1-1 يدخل الهلال وقتها في حسابات اللعب النظيف مع فريق سالزبورج.