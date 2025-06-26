"كنت جزءا من لحظات لا تُنسى".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن الزمالك

أعلن التونسي حمزة المثلوثي رحيله عن الزمالك بعد تجربة استمرت 5 مواسم.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

وانتهى تعاقد التونسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي بعد 5 مواسم منذ انضمامه في صفقة انتقال حر.

وكتب الدولي التونسي عبر حسابه إنستجرام

"إلى شعب الزمالك العظيم

أكتب كلماتي وأنا أحمل مزيجا من الحزن والامتنان، بنهاية تجربتي مع نادي الزمالك، النادي الذي كان بيتي، ومصدر فخري وسعادتي على مدار خمس سنوات من العطاء والتحدي.

لم تكن الرحلة سهلة، لكنها كانت عظيمة. خمس سنوات ارتديت فيها قميص الزمالك بكل شرف، قاتلت من أجل هذا الكيان، وكنت جزءا من لحظات لا تُنسى، رفعنا خلالها الكؤوس واحتفلنا مع جماهير عظيمة، لا تعرف إلا العشق والانتماء.

الإصابة الأخيرة كانت ضربة موجعة، ليس فقط لجسدي، بل لروحي أيضا، ولكن هذه هي كرة القدم، وهذه هي الحياة. كنت أتمنى أن أواصل الدفاع عن هذا الشعار، لكن لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا.

أشكر إدارة النادي والجهاز الفني والطبي وجميع العمال وكل من وثق بي ووقف بجانبي. وأشكر زملائي الذين كانوا سندا حقيقيا داخل وخارج الملعب. والأهم من ذلك، أشكر جمهور الزمالك العظيم.... أنتم الروح والدافع، ولن أنسى أبدًا هتافاتكم، دعمكم، ووجودكم في كل لحظة.

سأغادر اليوم وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معا.

إلى لقاء قريب إن شاء الله، أخوكم حمزة المثلوثي".

"سأغادر اليوم وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا" 👋 🚨🚨🚨حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن الزمالك 🔚⚪🏹 pic.twitter.com/gG3lx1pGB5 — FilGoal (@FilGoal) June 25, 2025

وسبق أن محمد سلامة وكيل حمزة المثلوثي عبر أون سبورت: "المثلوثي سيقضي شهرين في الإمارات لمواصلة التأهيل من الإصابة، ولا توجد أي نية من الزمالك للتجديد مع اللاعب ولم يتحدث معنا أحد حتى الآن".

وأضاف "حمزة لعب 5 سنوات في الزمالك ولم يشكو النادي رغم المشاكل المادية".

وأردف "أغلب الدوريات ستبدأ في شهر أغسطس المقبل وحمزة سيكون جاهزا بنسبة 100% في نهاية سبتمبر، والفرق تكون أولويتها اللاعبين الجاهزين لبداية الموسم ووضع اللاعب صعبا".

وأتم "لدينا عرضا من نادي كبير في إفريقيا رغم إصابته لكننا لم نتخذ القرار".

المدافع التونسي البالغ 32 عاما خاض الموسم الجاري 14 مباراة إذ تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في شهر يناير الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وبقميص الزمالك خاض 153 مباراة سجل 5 وصنع 6 وساهم في تتويج الأبيض بـ 6 ألقاب منذ انضمامه في 2020.