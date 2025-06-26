"كنت جزءا من لحظات لا تُنسى".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن الزمالك

الخميس، 26 يونيو 2025 - 01:40

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي

أعلن التونسي حمزة المثلوثي رحيله عن الزمالك بعد تجربة استمرت 5 مواسم.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

وانتهى تعاقد التونسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي بعد 5 مواسم منذ انضمامه في صفقة انتقال حر.

وكتب الدولي التونسي عبر حسابه إنستجرام

أخبار متعلقة:
إحالة شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو إلى لجنة شئون اللاعبين خبر في الجول - غزل المحلة يطلب ضم أحمد محمود من الزمالك حوار - جوزيه يتحدث عن غضبه من مدير الكرة بالأهلي وعروض الزمالك.. ورأيه في كأس العالم للأندية وكيل المثلوثي: الزمالك ليس لديه نية للتجديد.. ولدينا عرض من فريق كبير في إفريقيا

"إلى شعب الزمالك العظيم

أكتب كلماتي وأنا أحمل مزيجا من الحزن والامتنان، بنهاية تجربتي مع نادي الزمالك، النادي الذي كان بيتي، ومصدر فخري وسعادتي على مدار خمس سنوات من العطاء والتحدي.

لم تكن الرحلة سهلة، لكنها كانت عظيمة. خمس سنوات ارتديت فيها قميص الزمالك بكل شرف، قاتلت من أجل هذا الكيان، وكنت جزءا من لحظات لا تُنسى، رفعنا خلالها الكؤوس واحتفلنا مع جماهير عظيمة، لا تعرف إلا العشق والانتماء.

الإصابة الأخيرة كانت ضربة موجعة، ليس فقط لجسدي، بل لروحي أيضا، ولكن هذه هي كرة القدم، وهذه هي الحياة. كنت أتمنى أن أواصل الدفاع عن هذا الشعار، لكن لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا.

أشكر إدارة النادي والجهاز الفني والطبي وجميع العمال وكل من وثق بي ووقف بجانبي. وأشكر زملائي الذين كانوا سندا حقيقيا داخل وخارج الملعب. والأهم من ذلك، أشكر جمهور الزمالك العظيم.... أنتم الروح والدافع، ولن أنسى أبدًا هتافاتكم، دعمكم، ووجودكم في كل لحظة.

سأغادر اليوم وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معا.

إلى لقاء قريب إن شاء الله، أخوكم حمزة المثلوثي".

وسبق أن محمد سلامة وكيل حمزة المثلوثي عبر أون سبورت: "المثلوثي سيقضي شهرين في الإمارات لمواصلة التأهيل من الإصابة، ولا توجد أي نية من الزمالك للتجديد مع اللاعب ولم يتحدث معنا أحد حتى الآن".

وأضاف "حمزة لعب 5 سنوات في الزمالك ولم يشكو النادي رغم المشاكل المادية".

وأردف "أغلب الدوريات ستبدأ في شهر أغسطس المقبل وحمزة سيكون جاهزا بنسبة 100% في نهاية سبتمبر، والفرق تكون أولويتها اللاعبين الجاهزين لبداية الموسم ووضع اللاعب صعبا".

وأتم "لدينا عرضا من نادي كبير في إفريقيا رغم إصابته لكننا لم نتخذ القرار".

المدافع التونسي البالغ 32 عاما خاض الموسم الجاري 14 مباراة إذ تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في شهر يناير الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وبقميص الزمالك خاض 153 مباراة سجل 5 وصنع 6 وساهم في تتويج الأبيض بـ 6 ألقاب منذ انضمامه في 2020.

الزمالك حمزة المثلوثي
نرشح لكم
مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول عن قرار سامي بمعسكر مغلق.. وموقف الصفقات بقيادة أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل خبر في الجول - يتبقى موافقة الكوكي.. المصري يتمم اتفاقه مع الجزائري منذر طمين إحالة شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو إلى لجنة شئون اللاعبين مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة دوري الرديف الموسم المقبل لدعم منتخب الشباب قندوسي يعلن رحيله عن سيراميكا: من هنا استطعت العودة وبدأت أول خطوات رجوعي مصدر مقرب من عطية الله لـ في الجول: اللاعب يتمنى الاستمرار مع الأهلي.. وتلقينا عدة عروض
أخر الأخبار
"كنت جزءا من لحظات لا تُنسى".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن الزمالك 40 دقيقة | الدوري المصري
يورو تحت 21 عاما - من أجل اللقب الرابع.. ألمانيا تضرب موعدا مع إنجلترا في النهائي 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب باتشوكا: هذا ما يعجبني في الهلال.. ونشعر بالإحباط بسبب الفرص المهدرة ساعة | كأس العالم للأندية
إدريسي: سنلعب بكل قوتنا غدا ضد الهلال ساعة | كأس العالم للأندية
فوت ميركاتو: ثيو هيرنانديز إلى الهلال ساعة | الكرة الأوروبية
ملامح الطريق لنهائي كأس العالم للأندية.. 6 فرق تتصارع على 4 مقاعد لاكتمال دور الـ16 ساعة | كأس العالم للأندية
4 نقاط لا تكفي.. صندوانز يتعادل مع فلومينينسي ويودع كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
دورتموند يخطف صدارة المجموعة السادسة بهدف في شباك أولسان 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة
/articles/508052/كنت-جزءا-من-لحظات-لا-ت-نسى-حمزة-المثلوثي-يعلن-رحيله-عن-الزمالك