يورو تحت 21 عاما - من أجل اللقب الرابع.. ألمانيا تضرب موعدا مع إنجلترا في النهائي
الخميس، 26 يونيو 2025 - 01:31
كتب : FilGoal
واصل منتخب إنجلترا الدفاع عن لقبه ووصل لنهائي بطولة يورو تحت 21 عاما وسيواجه ألمانيا حامل لقب النسخة قبل الماضية.
وانتصر منتخب الأسود الثلاثة على هولندا بنتيجة 2-1، فيما فاز الناسيونال مانشافت على فرنسا بنتيجة 3-0 في مباراتي المربع الذهبي.
وتأهل منتخب إنجلترا للنهائي الثاني على التوالي بفضل ثنائية هارفي إيليوت لاعب ليفربول في الدقيقتين 63 و86.
هارفي إليوت يمنح التقدم لمنتخب إنجلترا#بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة | #بطولة_أمم_أوروبا#U21EURO pic.twitter.com/CcQdyswAHw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 25, 2025
ورفع لاعب الوسط رصيده لـ 4 أهداف في المركز الثاني بترتيب هدافي البطولة.
هارفي إليوت يسجل الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي بعد عمل رائع#بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة | #بطولة_أمم_أوروبا#U21EURO pic.twitter.com/6znbdokQ9g— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 25, 2025
في المقابل سجل نواه أوهيو هدف الطواحين الهولندية في الدقيقة 72 بعد دقيقتين من مشاركته كبديل.
المنتخب الهولندي يعادل النتيجة#بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة | #بطولة_أمم_أوروبا#U21EURO pic.twitter.com/XoGuCtTrhe— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 25, 2025
وفي المباراة الثانية سجل نيلسون فايبر ونيك فولدميد ثنائية ألمانيا في الشوط الأول على حساب شباب فرنسا في أول 14 دقيقة من اللقاء.
ألمانيا تتقدم على فرنسا عن طريق نيلسون فايبر#بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة | #بطولة_أمم_أوروبا#U21EURO pic.twitter.com/JGTcbiLKem— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 25, 2025
وعزز نيك فولدميد من تصدره لترتيب هدافي البطولة برصيد 6 أهداف.
فولتماد يضاعف النتيجة للمنتخب الألماني#بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة | #بطولة_أمم_أوروبا#U21EURO pic.twitter.com/p9CstxyhJL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 25, 2025
وأنهى براجان جرودا اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 90+3.
وسيقام النهائي يوم السبت المقبل لحسم البطل لنسخة 28 من البطولة عبر تاريخها.
ويأمل كلا المنتخبين لحسم اللقب الرابع، فتوج منتخب إنجلترا باللقب في نسخ 1982 و1984 و2023.
فيما حقق منتخب ألمانيا اللقب أعوام 2009 و2017 و2021.