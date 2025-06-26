يورو تحت 21 عاما - من أجل اللقب الرابع.. ألمانيا تضرب موعدا مع إنجلترا في النهائي

واصل منتخب إنجلترا الدفاع عن لقبه ووصل لنهائي بطولة يورو تحت 21 عاما وسيواجه ألمانيا حامل لقب النسخة قبل الماضية.

وانتصر منتخب الأسود الثلاثة على هولندا بنتيجة 2-1، فيما فاز الناسيونال مانشافت على فرنسا بنتيجة 3-0 في مباراتي المربع الذهبي.

وتأهل منتخب إنجلترا للنهائي الثاني على التوالي بفضل ثنائية هارفي إيليوت لاعب ليفربول في الدقيقتين 63 و86.

ورفع لاعب الوسط رصيده لـ 4 أهداف في المركز الثاني بترتيب هدافي البطولة.

في المقابل سجل نواه أوهيو هدف الطواحين الهولندية في الدقيقة 72 بعد دقيقتين من مشاركته كبديل.

وفي المباراة الثانية سجل نيلسون فايبر ونيك فولدميد ثنائية ألمانيا في الشوط الأول على حساب شباب فرنسا في أول 14 دقيقة من اللقاء.

وعزز نيك فولدميد من تصدره لترتيب هدافي البطولة برصيد 6 أهداف.

وأنهى براجان جرودا اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 90+3.

وسيقام النهائي يوم السبت المقبل لحسم البطل لنسخة 28 من البطولة عبر تاريخها.

ويأمل كلا المنتخبين لحسم اللقب الرابع، فتوج منتخب إنجلترا باللقب في نسخ 1982 و1984 و2023.

فيما حقق منتخب ألمانيا اللقب أعوام 2009 و2017 و2021.