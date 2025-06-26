مدرب باتشوكا: هذا ما يعجبني في الهلال.. ونشعر بالإحباط بسبب الفرص المهدرة

أشاد خايمي لوزانو المدير الفني لـ باتشوكا المكسيكي بأداء الهلال السعودي قبل مواجهة الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان فجر الجمعة في آخر مباريات مرحلة المجموعات من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال لوزانو في المؤتمر الصحفي: "الهلال أفضل فريق بالنسبة لي في المجموعة، يملك لاعبين مميزين مثل كانسيلو ومالكوم روبن نيفيز وياسين بونو".

وأضاف "تهمنا الخبرات التي تحصلنا عليها من هذه البطولة، ستكون مفيدة لجميع اللاعبين في فريقنا".

وأكمل " نشعر بالإحباط لأننا صنعنا فرصا أكثر من الخصم في المباراتين".

وواصل "حصلنا على خبرات من هذه البطولة ستكون مهمة ومفيدة لجميع اللاعبين".

وأردف "هذه بطولة كأس العالم، نواجه الفرق الأفضل، 10 أو 15 يوما فقط لا تكفي للتجهيز".

وأتم "عمل سيموني إنزاجي واضح في الشق الدفاعي، وهذا ما يعجبني في الهلال".

ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين بينما يتقاسم ريال مدريد الصدارة مع سالزبورج برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ويحتاج الهلال الفوز أمام باتشوكا بأي نتيجة مع فوز ريال مدريد أو سالزبورج في المباراة الأخرى لضمان تأهله.

أما في حال نهاية مواجهة ريال مدريد بتعادل إيجابي 2-2 أو أكثر سيودع الهلال البطولة حتى في حال انتصاره.

بينما إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي مع فوز الهلال يصعد الفريق السعودي، وإذا انتهت بنتيجة 1-1 يدخل الهلال وقتها في حسابات اللعب النظيف مع فريق سالزبورج.