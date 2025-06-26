إدريسي: سنلعب بكل قوتنا غدا ضد الهلال

الخميس، 26 يونيو 2025 - 00:45

كتب : FilGoal

أسامة إدريسي - باتشوكا

شدد المغربي أسامة إدريسي لاعب باتشوكا على أن فريقه سيلعب بكل قوته ضد الهلال السعودي في الجولة الأخيرة من كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الهلال مع باتشوكا وهدف الزعيم السعودي التأهل للدور الثاني من المسابقة.

وقال أسامة إدريسي لاعب باتشوكا للصحفيين: "الهلال أحد أكبر الفرق في آسيا، لديهم لاعبين بجودة عالية".

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وأردف "ستكون لحظة جيدة لنا التنافس ضد خصم قوي غدا مثل الهلال، الذي لم يحصد نقطة من ريال مدريد من فراغ".

وأكمل "نعلم قوة الهلال، وهو فريق يملك قدرات كبيرة، استطاع ان يتعادل مع ريال مديد وسنلعب بكل قوتنا غدا".

ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين بينما يتقاسم ريال مدريد الصدارة مع سالزبورج برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ويحتاج الهلال الفوز أمام باتشوكا بأي نتيجة مع فوز ريال مدريد أو سالزبورج في المباراة الأخرى لضمان تأهله.

أما في حال نهاية مواجهة ريال مدريد بتعادل إيجابي 2-2 أو أكثر سيودع الهلال البطولة حتى في حال انتصاره.

بينما إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي مع فوز الهلال يصعد الفريق السعودي، وإذا انتهت بنتيجة 1-1 يدخل الهلال وقتها في حسابات اللعب النظيف مع فريق سالزبورج.

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