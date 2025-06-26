فوت ميركاتو: ثيو هيرنانديز إلى الهلال

الخميس، 26 يونيو 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

توصل الهلال السعودي إلى اتفاق كامل مع الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان.

وأفادت "فوت ميركاتو"، أن الاتفاق تم بين الهلال واللاعب الفرنسي على كل شئ والصفقة باتت محسومة للفريق السعودي.

وأتم الفريق اتفاقه مع ميلان من أجل قيمة الصفقة. وسوف يكون راتب اللاعب الفرنسي 25 مليون يورو سنويًا.

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وكان الهلال قد توصل إلى اتفاق مع ميلان من قبل لضم ثيو، إلا أن اللاعب رفض فكرة اللعب في الدوري السعودي حسب التقارير.

وعاد الهلال مرة أخرى للتفاوض مع النادي الإيطالي لضم ثيو والمحاولة مجددا لإقناع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والتي يبدو أنها بدأت تؤتي ثمارها.

ويريد سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال تواجد لاعب ريال مدريد السابق في فريقه مهما كلف الأمر حسبما أفادت التقارير.

وينتهي عقد ثيو مع الميلان في صيف 2026.

وشارك اللاعب مع ميلان في الموسم المنقضي في 49 مباراة، سجل 5 أهداف، وصنع 6 آخرين وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 آخرين وتوج بلقبين.

وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.

ميلان الهلال ثيو هيرنانديز
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