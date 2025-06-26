ملامح الطريق لنهائي كأس العالم للأندية.. 6 فرق تتصارع على 4 مقاعد لاكتمال دور الـ16

ارتفع عدد المتأهلين إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية إلى 12 فريقا بعد حسم المتأهلين من 6 مجموعات.

وصعد ناديا بروسيا دورتموند الألماني، وفلومينينسي البرازيلي من المجموعة السادسة.

وتسيطر الأندية البرازيلية والأوروبية على مقاعد الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي، بالإضافة إلى إنتر ميامي. الأمريكي.

وتأهلت أندية بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي من البرازيل.

كما تأهلت الفرق الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس الإيطالي.

وتتنافس 6 فرق على المقاعد الأربعة المتبقية.

المجموعة الخامسة تشهد منافسة بين ريفر بليت الأرجنتيني، وإنتر الإيطالي، ومونتيري المكسيكي على مقعدين.

فيما يتنافس ريال مدريد الإسباني، وسالزبورج النمساوي، والهلال السعودي على مقعدين مؤهلين من المجموعة الثامنة.

ويبقى فريق الهلال السعودي الوحيد من خارج أوروبا والأمريكتين الذي لديه فرصة التأهل.. تعرف على فرص تأهل الهلال بالضغط هنا

وسيتحدد المركزين الأول والثاني في المجموعة السابعة بعد مواجهة مانشستر سيتي أمام يوفنتوس الإيطالي.

وودعت فرق إفريقيا الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفرق آسيا أولسان هيونداي الكوري، وأوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي، دور المجموعات.

وتحددت 4 مواجهات في دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

بالميراس × بوتافوجو

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بنفيكا × تشيلسي

فلومينينسي × أول المجموعة الخامسة

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مانشستر سيتي أو يوفنتوس × وصيف المجموعة الثامنة

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باريس سان جيرمان × إنتر ميامي

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فلامنجو × بايرن ميونيخ

بروسيا دورتموند × ثاني المجموعة الخامسة

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متصدر المجموعة الثامنة×مانشستر سيتي أو يوفنتوس