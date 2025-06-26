4 نقاط لا تكفي.. صندوانز يتعادل مع فلومينينسي ويودع كأس العالم للأندية

ودع ماميلودي صنداونز كأس العالم للأندية رغم التعادل مع فلومينينسي بدون أهداف.

المباراة أقيمت على ملعب هارد روك بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

التعادل رفع رصيد فلومينينسي للنقطة الخامسة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد صنداونز للنقطة الرابعة لينهي المجموعة بالمركز الثالث.

وحصل إجناسيو مدافع فلومينينسي على جائزة رجل المباراة.

التشكيل

بدأ صنداونز براينيرز ولوكاس ريبييرو في خط الهجوم، بينما لعب جيرمان كانو في تشكيل فلومينينسي الأساسي.

إكرام راينيرز يقود هجوم صنداونز، وجون أرياس يقود هجوم فلومينينسي 📋 📺يمكنكم متابعة المباريات عبر تطبيق dazn مجانا https://t.co/zEOghQB0w8#في_المونديال | #FIFACWC pic.twitter.com/7044ROtsIs — FilGoal (@FilGoal) June 25, 2025

أحداث المباراة

سيطر صنداونز على المباراة بشكل نسبي في الشوط الأول وأهدر راينرز الفرصة الأبرز في الدقيقة الثامنة.

في الشوط الثاني كانت السيطرة متبادلة وأهدر كانو فرصة خطيرة في الدقيقة 60.

وعلى الرغم من سيطرة صنداونز على مجريات المباراة إلا أنه لم يتمكن من خلق فرص خطيرة للتسجيل.

وسيلعب فلومينينسي في دور الـ 16 مع أول المجموعة الخامسة والتي تجمع ريفربليت وإنتر ومونتيري وأوراوا رد دياموندز.