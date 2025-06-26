4 نقاط لا تكفي.. صندوانز يتعادل مع فلومينينسي ويودع كأس العالم للأندية

الخميس، 26 يونيو 2025 - 00:10

كتب : FilGoal

صنداونز ضد فلومينينسي

ودع ماميلودي صنداونز كأس العالم للأندية رغم التعادل مع فلومينينسي بدون أهداف.

المباراة أقيمت على ملعب هارد روك بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

التعادل رفع رصيد فلومينينسي للنقطة الخامسة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد صنداونز للنقطة الرابعة لينهي المجموعة بالمركز الثالث.

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وحصل إجناسيو مدافع فلومينينسي على جائزة رجل المباراة.

التشكيل

بدأ صنداونز براينيرز ولوكاس ريبييرو في خط الهجوم، بينما لعب جيرمان كانو في تشكيل فلومينينسي الأساسي.

أحداث المباراة

سيطر صنداونز على المباراة بشكل نسبي في الشوط الأول وأهدر راينرز الفرصة الأبرز في الدقيقة الثامنة.

في الشوط الثاني كانت السيطرة متبادلة وأهدر كانو فرصة خطيرة في الدقيقة 60.

وعلى الرغم من سيطرة صنداونز على مجريات المباراة إلا أنه لم يتمكن من خلق فرص خطيرة للتسجيل.

وسيلعب فلومينينسي في دور الـ 16 مع أول المجموعة الخامسة والتي تجمع ريفربليت وإنتر ومونتيري وأوراوا رد دياموندز.

فلومينينسي ماميلودي صنداونز كأس العالم للأندية
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