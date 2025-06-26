دورتموند يخطف صدارة المجموعة السادسة بهدف في شباك أولسان

نجح بروسيا دورتموند الألماني في اقتناص صدارة المجموعة السادسة بكأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق دورتموند الفوز على حساب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدف نظيف ضمن الجولة الثالثة والأخيرة.

سجل هدف المباراة الوحيد دانيال سفينسون في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من دفاع أولسان في الخروج بالكرة.

واستغل دورتموند تعادل ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي أمام فلومينينسي البرازيلي سلبيا دون أهداف، ليخطف الصدارة.

رفع دورتموند رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول، يليه فلومينينسي بـ5 نقاط في المركز الثاني، ثم صنداونز بـ4 نقاط.

وودع أولسان هيونداي البطولة بدون تحقيق أي نقطة بعد الخسارة في مبارياته الثلاث.

وينتظر دورتموند موقف ترتيب المجموعة الخامسة حيث سيواجه صاحب المركز الثاني بالمجموعة التي تضم ريفر بليت الأرجنتيني، وإنتر الإيطالي، ومونتيري المكسيكي.

تفاصيل المباراة

شكل الغيني سيهرو جيراسي مهاجم دورتموند خطورة كبيرة على مرمى أولسان.

وفي الدقيقة 14 سدد كرة جاءت أعلى العارضة، وحاول من جديد في الدقيقة 19 بتسديدة قوية تصدى لها الحارس جو هيون وو.

وفي الدقيقة 24، تبادل جيراسي تمرير الكرة مع جوب بيلينجهام ليسدد في يد الحارس، قبل أن يهدر انفراد في الدقيقة 26.

وحاول بيلينجهام بتسديد كرة قوية بعد كرة عرضية من كريم أديمي ولكن جاءت أعلى العارضة.

وبعد محاولات عديدة، نجح دورتموند في التسجيل بالدقيقة 36 عن طريق سفينسون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من دفاع أولسان في الخروج بالكرة.

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وقبل نهاية الشوط الأول، تألق جو هيون وو حارس أولسان بالتصدي لكرة رائعة قبل عبور خط المرمى بعد تسديدة من بيلينجهام مستغلا عرضية كريم أديمي.

وفي الشوط الثاني أجرى نيكو كوفاتش مدرب دورتموند 3 تبديلات بخروج فيليكس نميشا وكريم أديمي وجوب بيلنجهام، ونزول جوليان براندت وماكسيميليان بيير، وجوليان دورانفيل

وكان الشوط الثاني أكثر هدوءًا من لاعبي دورتموند.

وواصل حارس أولسان التألق بعدما تصدى لتسديدة يان كوتو لاعب دورتموند في الدقيقة 82.

واستعرض البديل تشوكويميكا لاعب دورتموند مهاراته في الدقيقة 90+2 بالمرور بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يبعد دفاع أولسان تسديدته إلى ركنية.

وأطلق الحكم بعدها صافرة النهاية بفوز دورتموند بهدف وخطف صدارة المجموعة.