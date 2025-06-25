مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول عن قرار سامي بمعسكر مغلق.. وموقف الصفقات

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 23:48

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري

استقر أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على إقامة معسكر مغلق من أجل الإعداد للموسم الجديد.

وأعلن الاتحاد السكندري تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالموسم المقبل، ويقود الجهاز الفني أحمد سامي مدرب سموحة السابق.

وكشف مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "أحمد سامي استقر على خوض فترة إعداد بمعسكر مغلق من أجل الانسجام بين اللاعبين".

أخبار متعلقة:
بقيادة أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل "تدفقات مالية مشبوهة".. إدانة الاتحاد الألماني في قضية التهرب الضريبي مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة دوري الرديف الموسم المقبل لدعم منتخب الشباب

وتابع "سيتم التعاقد مع لاعبين على مستوى جيد لأنه لا مجال للاختبارات أو تجارب لاعبين جدد سواء محليين أو أجانب".

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده بشكل رسمي مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

وأعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للاتحاد السكندري رحيله عن تدريب الفريق بداية يونيو الجاري.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

وتولى أحمد سامي - 52 عاما - مدرب الاتحاد الجديد أندية طلائع الجيش، والنجوم، وطنطا، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا.

الدوري المصري الاتحاد السكندري أحمد سامي
نرشح لكم
"كنت جزءا من لحظات لا تُنسى".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن الزمالك بقيادة أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل خبر في الجول - يتبقى موافقة الكوكي.. المصري يتمم اتفاقه مع الجزائري منذر طمين إحالة شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو إلى لجنة شئون اللاعبين مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة دوري الرديف الموسم المقبل لدعم منتخب الشباب قندوسي يعلن رحيله عن سيراميكا: من هنا استطعت العودة وبدأت أول خطوات رجوعي مصدر مقرب من عطية الله لـ في الجول: اللاعب يتمنى الاستمرار مع الأهلي.. وتلقينا عدة عروض
أخر الأخبار
"كنت جزءا من لحظات لا تُنسى".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن الزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري
يورو تحت 21 عاما - من أجل اللقب الرابع.. ألمانيا تضرب موعدا مع إنجلترا في النهائي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب باتشوكا: هذا ما يعجبني في الهلال.. ونشعر بالإحباط بسبب الفرص المهدرة ساعة | كأس العالم للأندية
إدريسي: سنلعب بكل قوتنا غدا ضد الهلال ساعة | كأس العالم للأندية
فوت ميركاتو: ثيو هيرنانديز إلى الهلال ساعة | الكرة الأوروبية
ملامح الطريق لنهائي كأس العالم للأندية.. 6 فرق تتصارع على 4 مقاعد لاكتمال دور الـ16 ساعة | كأس العالم للأندية
4 نقاط لا تكفي.. صندوانز يتعادل مع فلومينينسي ويودع كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
دورتموند يخطف صدارة المجموعة السادسة بهدف في شباك أولسان 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة
/articles/508044/مصدر-من-الاتحاد-السكندري-يكشف-لـ-في-الجول-عن-قرار-سامي-بمعسكر-مغلق-وموقف-الصفقات