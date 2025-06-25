مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول عن قرار سامي بمعسكر مغلق.. وموقف الصفقات

استقر أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على إقامة معسكر مغلق من أجل الإعداد للموسم الجديد.

وأعلن الاتحاد السكندري تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالموسم المقبل، ويقود الجهاز الفني أحمد سامي مدرب سموحة السابق.

وكشف مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "أحمد سامي استقر على خوض فترة إعداد بمعسكر مغلق من أجل الانسجام بين اللاعبين".

وتابع "سيتم التعاقد مع لاعبين على مستوى جيد لأنه لا مجال للاختبارات أو تجارب لاعبين جدد سواء محليين أو أجانب".

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده بشكل رسمي مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

وأعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للاتحاد السكندري رحيله عن تدريب الفريق بداية يونيو الجاري.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

وتولى أحمد سامي - 52 عاما - مدرب الاتحاد الجديد أندية طلائع الجيش، والنجوم، وطنطا، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا.