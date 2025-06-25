مولر: لا توجد أعذار للاعبين بشأن الحرارة عندما أركض 90 دقيقة بعمري الحالي

انتقد توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ شكوى اللاعبين من ارتفاع درجة الحرارة في كأس العالم للأندية.

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وتغلب بنفيكا على بايرن ميونيخ بهدف دون مقابل ليحسم تأهله في صدارة المجموعة، بينما تأهل البافاري في المركز الثاني وودع كل من بوكا جونيورز وأوكلاند.

ويواجه بايرن ميونيخ فريق فلامنجو بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

وقال توماس مولر في تصريحات صحفية:"ارتفاع درجة الحرارة؟ نحن لاعبون محترفون ويجب أن نكون في حالة بدنية جيدة لأن هذا جزء من عملنا".

وتابع "إذا تمكن شخص يبلغ من العمر 36 عاما مثلي من الركض لمدة 90 دقيقة، فمن المفترض أن يكون الجميع قادرا على هذا، ولذلك لا توجد أعذار".

وحسم بنفيكا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 6 نقاط.

ويواجه بايرن ميونيخ فريق فلامنجو البرازيلي الساعة 11 من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات ثمن النهائي.

بينما ينتظر بنفيكا وصيف المجموعة الرابعة بين تشيلسي والترجي.