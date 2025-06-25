وسام أبو علي: استمتعت بكل لحظة.. وجماهير الأهلي منحتنا شعورا كأننا على أرضنا

بعث وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، برسالة إلى الجماهير بعد خروج الفريق من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعدما تذيل المجموعة الأولى بنقطتين.

وكتب وسام أبو علي عبر صفحته على فيسبوك: "بطولة حافلة بالدروس، مليئة بالتقلبات والمنعطفات، سأعود بذاكرتي إلى هذه اللحظات لاحقا بفخر واعتزاز، لا شك في ذلك".

وأكمل "لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر لجماهيرنا الرائعة التي منحتنا شعورا وكأننا نلعب على أرضنا في كل مباراة، وهو أمر لا يقدر بثمن ولا يمكن اعتباره أمرا مسلما به".

وأتم "لقد استمعت بكل لحظة، وكان الدعم لا ينسى".

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة.

وتعادل الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف، وخسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين، قبل التعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل فريق.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.