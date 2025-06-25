قبل مواجهة ريفربليت.. داز: إصابة هاكان تشالهان أوجلو

مولر: لا توجد أعذار للاعبين بشأن الحرارة عندما أركض 90 دقيقة بعمري الحالي

بديل عبد المنعم.. نيس يستعير جمعة باه من مانشستر سيتي

لابورتا: علاقتنا مميزة مع أتليتك بلباو.. وقد يتم الإعلان عن انتقال فاتي قريبا

"تدفقات مالية مشبوهة".. إدانة الاتحاد الألماني في قضية التهرب الضريبي

بن جاكوبس: برشلونة يستعد للتفاوض مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع راشفورد

موندو ديبورتيفو: رودريجو ريكيلمي على رادار ريال بيتيس

راديو كتالونيا: إدارة أتليتك بلباو تعمل على فشل انتقال ويليامز لـ برشلونة

ريكورد: اجتماع عاجل بين بورتو وأنسيلمي لحسم مستقبله.. ومفاجأة في رد المدير الفني