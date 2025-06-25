قائمة ريال مدريد - استمرار غياب مبابي في مواجهة سالزبورج

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستخوض مباراة رد بول سالزبورج.

ويلتقي ريال مدريد مع سالزبورج في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وتشهد القائمة غياب كيليان مبابي للمرة الثالثة على التوالي على الرغم من عودته للمشاركة في التدريبات.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - دين هاوسن - يوسف لخديم - رامون جاكوبو.

الوسط: جود بيلينجهام - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - أندريس تشيما - ماريو مارتن.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - براهيم دياز - جونزالو جارسيا - فيكتور مونوز.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن سالزبورج صاحب المركز الثاني.