انتهت كأس العالم للأندية - صنداونز (0)-(0) فلومينينسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ماميلودي صنداونز ضد فلومينينسي في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية.

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نهاية المباراة

ق77. مشاركة تشالويلي في صفوف صنداونز.

ق60. القائم يمنع الأول لفلومينينسي من كانو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق8. فرصة الأول تضيع من صنداونز

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل