انتهت كأس العالم للأندية - صنداونز (0)-(0) فلومينينسي

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

صنداونز ضد فلومينينسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ماميلودي صنداونز ضد فلومينينسي في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
التشكيل - راينرز يقود هجوم صنداونز.. وتياجو سيلفا على مقاعد بدلاء فلومينينسي مدرب صنداونز: دورتموند سيتذكر تلك المباراة لفترة طويلة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. صنداونز في مونديال الأندية وقمة إنتر وريفربليت فجرا جوب بيلينجهام: تدربت على هدفي أمام صنداونز كثيرا

نهاية المباراة

ق77. مشاركة تشالويلي في صفوف صنداونز.

ق60. القائم يمنع الأول لفلومينينسي من كانو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق8. فرصة الأول تضيع من صنداونز

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

فلومينينسي ماميلودي صنداونز كأس العالم للأندية
نرشح لكم
ملامح الطريق لنهائي كأس العالم للأندية.. 6 فرق تتصارع على 4 مقاعد لاكتمال دور الـ16 4 نقاط لا تكفي.. صندوانز يتعادل مع فلومينينسي ويودع كأس العالم للأندية دورتموند يخطف صدارة المجموعة السادسة بهدف في شباك أولسان مولر: لا توجد أعذار للاعبين بشأن الحرارة عندما أركض 90 دقيقة بعمري الحالي وسام أبو علي: استمتعت بكل لحظة.. وجماهير الأهلي منحتنا شعورا كأننا على أرضنا قبل مواجهة ريفربليت.. داز: إصابة هاكان تشالهان أوجلو قائمة ريال مدريد - استمرار غياب مبابي في مواجهة سالزبورج انتهت كأس العالم للأندية - دورتموند (1)-(0) أولسان هيونداي
أخر الأخبار
فوت ميركاتو: ثيو هيرنانديز إلى الهلال 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
ملامح الطريق لنهائي كأس العالم للأندية.. 6 فرق تتصارع على 4 مقاعد لاكتمال دور الـ16 15 دقيقة | كأس العالم للأندية
4 نقاط لا تكفي.. صندوانز يتعادل مع فلومينينسي ويودع كأس العالم للأندية 31 دقيقة | كأس العالم للأندية
دورتموند يخطف صدارة المجموعة السادسة بهدف في شباك أولسان 37 دقيقة | كأس العالم للأندية
مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول عن قرار سامي بمعسكر مغلق.. وموقف الصفقات 53 دقيقة | الدوري المصري
مولر: لا توجد أعذار للاعبين بشأن الحرارة عندما أركض 90 دقيقة بعمري الحالي ساعة | كأس العالم للأندية
وسام أبو علي: استمتعت بكل لحظة.. وجماهير الأهلي منحتنا شعورا كأننا على أرضنا ساعة | كأس العالم للأندية
قبل مواجهة ريفربليت.. داز: إصابة هاكان تشالهان أوجلو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا
/articles/508039/مباشر-كأس-العالم-للأندية-صنداونز-0-0-فلومينينسي-تشالويلي-يشارك