انتهت كأس العالم للأندية - دورتموند (1)-(0) أولسان هيونداي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بروسيا دورتموند الألماني أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة السادسة بكأس العالم للأندية

ويحتل دورتموند المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، نفس رصيد فلومينينسي البرازيلي المتصدر، ولكن فارق الأهداف في صالح الأخير.

وتعادل دورتموند وفلومينينسي سلبيا دون أهداف في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

أما أولسان هيونداي فودع كأس العالم بعد خسارتين في أول جولتين، فيما يحتل ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط.

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نهاية المباراة بفوز دورتموند 1-0.

ق 90+2: تشوكويميكا يستعرض مهاراته ويمر من دفاع أولسان داخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن الدفاع أبعدها إلى ركنية.

ق 82: حارس أولسان يواصل التألق ويتصدى لتسديدة يان كوتو لاعب دورتموند.

ق 58: 3 تبديلات لدورتموند بخروج فيليكس نميشا وكريم أديمي وجوب بيلنجهام، ونزول جوليان براندت وماكسيميليان بيير، وجوليان دورانفيل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند 1-0

ق 40: الحارس الكوري جو هيون وو يتألق ويتصدى لكرة رائعة قبل عبور خط المرمى بعد تسديدة من بيلينجهام مستغلا عرضية كريم أديمي.

ق 36: جووووول أول لـ دورتموند عن طريق سفينسون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من دفاع أولسان في الخروج بالكرة.

ق 27: كرة عرضية من كريم أديمي سددها بيلينجهام مباشرة ولكن جاءت أعلى العارضة.

ق 26: جو هيون وو حارس أولسان يواصل التألق ويتصدى لانفراد امام جيراسي

ق 24: جيراسي يواصل تهديد مرمى أولسان بعد تبادل التمرير مع بيلينجهام ليسدد في يد الحارس.

ق 19: جيراسي يحاول مجددا ويسدد كرة قوية تصدى لها حارس أولسان

ق 14: جيراسي مهاجم دورتموند يسدد كرة قوية أعلى العارضة.

بداية المباراة