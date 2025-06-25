بديل عبد المنعم.. نيس يستعير جمعة باه من مانشستر سيتي
الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 21:47
كتب : FilGoal
أعلن نادي نيس تعاقده مع جمعة باه مدافع مانشستر سيتي.
عبد الله جمعة باه
النادي : مانشستر سيتي
ووقع اللاعب على عقد لمدة موسم على سبيل الإعارة مع الفريق الفرنسي.
ومن المتوقع أن يكون نيس قد أقدم على هذه الخطوة في ظل إصابة مدافعه محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي منذ أواخر الموسم المنصرم.
حتى يناير الماضي، كان باه يلعب في صفوف بلد الوليد الإسباني، لكنه دفع مبلغ الشرط الجزائي لإنهاء العقد من طرف واحد.
وبعدها انضم إلى مانشستر سيتي الذي أعاره حتى نهاية الموسم إلى لانس الفرنسي الذي اشترى منه المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وشارك جمعة باه في 10 مباريات مع لانس في الموسم المنصرم.
على الصعيد الدولي، لعب المدافع الشاب لمنتخب سيراليون مباراتين دوليتين.
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