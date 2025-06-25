لابورتا: علاقتنا مميزة مع أتليتك بلباو.. وقد يتم الإعلان عن انتقال فاتي قريبا

أعرب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن العلاقة المميزة التي تربط الفريق الكتالوني بأتليتك بلباو.

ويأتي ذلك بعد الأحداث العصيبة التي شاهدها الجميع في الساعات الأخيرة بسبب رغبة برشلونة كسر عقد الإسباني نيكو ويليامز.

وقال لابورتا في تصريحات لوسائل الإعلام: "علاقتنا جيدة مع بلباو، لكن في الآونة الأخيرة حدث بعض سوء التفاهم بين الطرفين، لكن لا أعتقد أنه من الممكن أن يتحدث الجميع أن العلاقة معهم ليست جيدة".

وواصل "لدينا علاقة مميزة منذ سنوات كثيرة، فنحن من الأندية التي تمتلك تاريخ كبير في الدوري الإسباني، لا أفهم ردود الأفعال التي تصدر من جانبهم، لكن أعتقد أن كل طرف يجب أن يهتم بشؤونه فقط".

واختتم تصريحاته "إذا سارت الأمور على ما يرام، ربما يتم الإعلان الرسمي عن تعاقد موناكو مع أنسو فاتي".

وتحدثت وسائل الإعلام من قبل أن برشلونة يستعد لكسر عقد ويليامز بداية من شهر يوليو القادم، وذلك لإعتبارها ضمن حسابات السنه المالية الجديدة.

وتبحث إدارة برشلونة في هذه الأوقات عن آلية لدفع قيمة كسر العقد المقدرة بـ 64 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب الإسباني صيف 2027.

وخاض نيكو ويليامز 45 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات بقميص الفريق الباسكي.

صاحب الـ 22 عاما خاض 28 مباراة بقميص منتخب إسبانيا وسجل 6 أهداف وساهم بالتتويج بلقب يورو 2024.