مدرب العين: لا أبحث عن أعذار لكن مانشستر سيتي ويوفنتوس أفضل منا

يرى فلاديمير إيفيتش المدير الفني لفريق العين أن الواقع يقول بأن مانشستر سيتي ويوفنتوس أفضل من فريقه ويجب التعايش مع ذلك.

ويلعب العين أمام الوداد مساء الجمعة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وخسر العين أمام مانشستر سيتي 6-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وقال فلاديمير إيفيتش عبر المؤتمر الصحفي: "لم أغضب خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة مانشستر سيتي، ولا أبحث عن الأعذار لكن لا يمكن مقارنة أنفسنا بفرق مثل سيتي ويوفنتوس".

وتابع "بالتأكيد إذا سجلنا ضد يوفنتوس أو مانشستر سيتي ولم نستقبل عدد كبير من الأهداف لكان يجعل شكل الفريق أفضل".

وشدد إيفيتش "الواقع يقول أن تلك الفرق أفضل منا ونحن نتعايش مع ذلك".

وأضاف "نستهدف الفوز أمام الوداد غدا فنحن فريق كبير وفي كل مباراة نلعب على الفوز سواء في آسيا أو في الدوري الإماراتي".

وكشف "نؤمن بقدراتنا وما يمكن تقديمه أمام الوداد ونثق في أنفسنا، مواجهة الوداد ستكون في درجة حرارة مرتفعة للغاية لأنها في الثالثة عصرا في واشنطن، لكن علينا التأقلم مع ذلك".

واختتم إيفيتش تصريحاته "حسين رحيمي سيتواجد على دكة البدلاء أمام الوداد وسنرى إمكانية الدفع به حسب سيناريو المباراة، اللاعب انضم إلينا قبل 3 أسابيع فقط ويتدرب بشكل جيد".

وخرج العين والوداد من حسابات التأهل لدور الـ16 بعد خسارة الجولتين الماضيتين.

فيما ضمن مانشتسر سيتي ويوفنتوس مقعديهما في دور الـ16 وستحسم مباراتهما صدارة المجموعة.

مباراتي الجولة الأخيرة من المجوعة السابعة:

مانشستر سيتي × يوفنتوس (10 مساء يوم 26 يونيو)

العين × الوداد (10 مساء يوم 26 يونيو)