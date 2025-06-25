التشكيل - بيلينجهام أساسي في تشكيل دورتموند أمام أولسان هيونداي

يلتقي بروسيا دورتموند الألماني أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة السادسة بكأس العالم للأندية.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، نفس رصيد فلومينينسي البرازيلي المتصدر، ولكن فارق الأهداف في صالح الأخير.

وتعادل دورتموند وفلومينينسي سلبيا دون أهداف في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

أما أولسان هيونداي فودع كأس العالم بعد خسارتين في أول جولتين، فيما يحتل ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويبدأ دورتموند المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: جريجور كوبيل.

الدفاع: فلاديمير أنتون - يان كوتو - رامي بن سبعيني.

الوسط: جوليان رييرسون - فيليكس نميشا - باسكال جروس - دانييل سفينسون.

الهجوم: جوب بيلينجهام - سيهرو جيراسي - كريم أديمي.

أما أولسان هيونداي فيبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: جو هيون وو

الدفاع: ميلوش تروجاك - كانج سانج وو - كيم يونج جوون - لي جايك

الوسط: لي جين هيون - داريجان بويانيتش - جوستاف لوديجسون - كيم مين وو - ماتياس لاكافا

الهجوم: إريك فارياس

ويكفي دورتموند التعادل للتأهل عن المجموعة إلى الدور المقبل.

أما في حالة خسارة دورتموند فيحتاج إلى تعادل أو خسارة صنداونز أمام فلومينينسي من أجل التأهل للدور المقبل.

خسارة دورتموند مع فوز صنداونز سيطيح بالفريق الأصفر والأسود من البطولة من دور المجموعات.