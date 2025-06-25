التشكيل - راينرز يقود هجوم صنداونز.. وتياجو سيلفا على مقاعد بدلاء فلومينينسي

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

ليبو موثيبا - صنداونز

أعلن كل من ميجيل كاردوزو مدرب ماميلودي صنداونز وريناتو جاوتشو مدرب فلومينينسي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي صنداونز مع فلومينينسي على ملعب هارد روك في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويقود إكرام راينيرز هجوم صنداونز في المباراة.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: رونين ويليامز.

الدفاع: خوليسو موداو - كيانو كوبيدو - جرانت كيكانا - ديفين لونجا.

الوسط: تيبوهو موكوينا - ثيمبا زواني - مارسيلو أليندي.

الهجوم: لوكاس ريبييرو - إكرام راينيرز - تشريق ماثيوس.

بينما يقود جيرمان كانو هجوم فلومينينسي.

بينما جاء تشكيل فلومينينسي كالتالي:

الحارس: فابيو.

الدفاع: صاوميل تشافيير - إجناسيو - خوان بابلو فريتيس - ريني.

الوسط: نوناتو - هيركوليس - ماثيوس مارتينيلي.

الهجوم: جون أرياس - جيرمان كانو - أوجستين كانوبيو.

ويحتل فلومينينسي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل صنداونز المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

فلومينينسي ماميلودي صنداونز
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