أمرابط: نريد إنهاء كأس العالم بالفوز على العين.. وفخور بقيادة الوداد

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 21:09

كتب : FilGoal

نور الدين أمرابط - الوداد

أعرب نور الدين أمرابط لاعب الوداد عن سعادته بارتداء شارة قيادة الفريق.

نور الدين أمرابط

النادي : الوداد الرياضي

الوداد الرياضي

ويتبقى للوداد مباراة واحدة في دور المجموعات ضد العين الإماراتي يوم الخميس.

وقال نور الدين أمرابط في تصريحات صحفية: "نستعد لمباراة العين كما نفعل دائما، ومحمد بنهاشم المدير الفني يحاول إعدادنا حتى وهو في سريره بسبب الحادث".

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وتابع "مواجهة العين مهمة لنا ونريد إنهاء المسابقة بشعور جيد، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلى بتحقيق الـ 3 نقاط".

واختتم أمرابط تصريحاته "أحاول دائما أن أكون القائد بمساعدة رفاقي، أنا من اللاعبين ذوي الخبرة وشرف كبير لي أن أكون قائد الوداد وفخور بذلك".

وخسر الوداد من مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ثم خسر من يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وودع الوداد البطولة بشكل رسمي بعدما خسر أول مباراتين له.

كأس العالم للأندية الوداد نور الدين أمرابط
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