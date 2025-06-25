السومة: عقدي مع الوداد لمدة شهر واحد.. ولم يحالفنا الحظ في مجموعة صعبة

كشف عمر السومة مهاجم الوداد عن مستقبله الفترة المقبلة عقب نهاية كأس العالم للأندية.

عمر السومة النادي : الوداد الرياضي الوداد الرياضي

ويتبقى للوداد مباراة واحدة في دور المجموعات ضد العين الإماراتي يوم الخميس.

ولم يلحق عمر السومة بمواجهة الوداد الافتتاحية أمام يوفنتوس بسبب تأخر حصوله على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عمر السومة لاعب الوداد في تصريحات صحفية: "عقدي مع الوداد لمدة شهر فقط خلال فترة كأس العالم للأندية".

أما عن مستقبله فأوضح "كل شيء ممكن بشأن مستقبلي وستتضح الصورة بعد أسبوعين على الأكثر لكن حتى الآن سأعود إلى الدوري السعودي".

واختتم السومة تصريحاته "حاولت القدوم مبكرا لكن تأخرت عن اللحاق ببعثة الوداد بسبب التأشيرة، وتواجدنا في مجموعة صعبة ولم يحالفنا الحظ لكن نستهدف الفوز على العين".

وخسر الوداد من مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ثم خسر من يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وودع الوداد البطولة بشكل رسمي بعدما خسر أول مباراتين له.