الهلال يكشف عن قميصه البديل للموسم الجديد
الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 20:33
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال السعودي قميصه الثاني للموسم الجديد 2024/2025.
ويأتي القميص كالمعتاد باللون الأبيض الكامل مع إضافات بسيطة باللون الأزرق.
وكان الفريق السعودي قد أعلن عن القميص الأساسي باللون الأزرق.
نُسج بأناقة المجد 🤍🧵
هنا طقم #الهلال الأبيض 🤩👕 pic.twitter.com/imp8DtpRlp— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 25, 2025
ويشارك الهلال حاليا في كأس العالم للأندية.
ويستعد الهلال لمواجهة باتشوكا المسكيكي في الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة.
ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بفارق نقطة عن كلا من ريال مدريد وسالزبورج.
وكان الهلال قد أنهى الدوري السعودي خلال الموسم الماضي في المركز الثاني وتأهل للمشاركة دوري أبطال آسيا للنخبة.
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