بقيادة أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل

أعلن الاتحاد السكندري تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالموسم المقبل.

ويقود الجهاز الفني أحمد سامي مدرب سموحة السابق.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للاتحاد السكندري بالكامل كالتالي:

أحمد سامى - مدير فني

احمد سعيد أوكا - مدرب

صلاح أمين - مدرب

حسن نصر - مدرب حراس مرمي

محمد ايمن هلال - محلل أداء

وكان مصدر من نادي الاتحاد السكندري قد كشف عن التوصل لاتفاق مع أحمد سامي لتدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده بشكل رسمي مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السكندري أتم اتفاقه مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق على أن يعاونه صلاح أمين وحسن نصر.

كذلك توجد احتمالية لتواجد حمد إبراهيم في منصب المدرب العام.

وأعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للاتحاد السكندري رحيله عن تدريب الفريق بداية يونيو الجاري.

وكشف عبد العاطي في رسالة لجماهير الاتحاد عن أسباب استقالته بعد رحيل محمد مصيلحي رئيس النادي.. طالع رسالة عبد العاطي بالضغط هنا

وكشف محمد عمر رئيس لجنة الكرة في الاتحاد السكندري سابقا لـ FilGoal.com، أن علاء عبد العال اعتذر عن عدم تولي تدريب الفريق بعد اتفاقه مع نادي غزل المحلة، فيما تم ترشيح اسمي لتولي تدريب الفريق وهما أحمد سامي، وخالد جلال.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

وتولى أحمد سامي - 52 عاما - مدرب الاتحاد الجديد أندية طلائع الجيش، والنجوم، وطنطا، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا.