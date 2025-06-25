بقيادة أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 20:05

كتب : FilGoal

أحمد سامي - الاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالموسم المقبل.

ويقود الجهاز الفني أحمد سامي مدرب سموحة السابق.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للاتحاد السكندري بالكامل كالتالي:

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول.. أحمد سامي مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقترب من التعاقد مع جنش في الجول يكشف عن الجهاز المعاون لـ أحمد سامي في تدريب الاتحاد السكندري سلة – جراحة في الكتف لـ دولا لاعب الاتحاد السكندري

أحمد سامى - مدير فني

احمد سعيد أوكا - مدرب

صلاح أمين - مدرب

حسن نصر - مدرب حراس مرمي

محمد ايمن هلال - محلل أداء

وكان مصدر من نادي الاتحاد السكندري قد كشف عن التوصل لاتفاق مع أحمد سامي لتدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده بشكل رسمي مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السكندري أتم اتفاقه مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق على أن يعاونه صلاح أمين وحسن نصر.

كذلك توجد احتمالية لتواجد حمد إبراهيم في منصب المدرب العام.

وأعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للاتحاد السكندري رحيله عن تدريب الفريق بداية يونيو الجاري.

وكشف عبد العاطي في رسالة لجماهير الاتحاد عن أسباب استقالته بعد رحيل محمد مصيلحي رئيس النادي.. طالع رسالة عبد العاطي بالضغط هنا

وكشف محمد عمر رئيس لجنة الكرة في الاتحاد السكندري سابقا لـ FilGoal.com، أن علاء عبد العال اعتذر عن عدم تولي تدريب الفريق بعد اتفاقه مع نادي غزل المحلة، فيما تم ترشيح اسمي لتولي تدريب الفريق وهما أحمد سامي، وخالد جلال.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

وتولى أحمد سامي - 52 عاما - مدرب الاتحاد الجديد أندية طلائع الجيش، والنجوم، وطنطا، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا.

الاتحاد السكندري أحمد سامي
نرشح لكم
"كنت جزءا من لحظات لا تُنسى".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن الزمالك مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول عن قرار سامي بمعسكر مغلق.. وموقف الصفقات خبر في الجول - يتبقى موافقة الكوكي.. المصري يتمم اتفاقه مع الجزائري منذر طمين إحالة شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو إلى لجنة شئون اللاعبين لوجانو السويسري يعلن ضم أحمد قندوسي لمدة 3 مواسم مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة دوري الرديف الموسم المقبل لدعم منتخب الشباب قندوسي يعلن رحيله عن سيراميكا: من هنا استطعت العودة وبدأت أول خطوات رجوعي
أخر الأخبار
"كنت جزءا من لحظات لا تُنسى".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن الزمالك 44 دقيقة | الدوري المصري
يورو تحت 21 عاما - من أجل اللقب الرابع.. ألمانيا تضرب موعدا مع إنجلترا في النهائي 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب باتشوكا: هذا ما يعجبني في الهلال.. ونشعر بالإحباط بسبب الفرص المهدرة ساعة | كأس العالم للأندية
إدريسي: سنلعب بكل قوتنا غدا ضد الهلال ساعة | كأس العالم للأندية
فوت ميركاتو: ثيو هيرنانديز إلى الهلال ساعة | الكرة الأوروبية
ملامح الطريق لنهائي كأس العالم للأندية.. 6 فرق تتصارع على 4 مقاعد لاكتمال دور الـ16 ساعة | كأس العالم للأندية
4 نقاط لا تكفي.. صندوانز يتعادل مع فلومينينسي ويودع كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
دورتموند يخطف صدارة المجموعة السادسة بهدف في شباك أولسان 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة
/articles/508028/بقيادة-أحمد-سامي-الاتحاد-السكندري-يعلن-تشكيل-الجهاز-الفني-بالكامل