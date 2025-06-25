بن جاكوبس: برشلونة يستعد للتفاوض مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع راشفورد

يعمل نادي برشلونة الإسباني، على التعاقد مع الإنجليزي ماركوس راشفورد الصيف الحالي.

وأفاد الصحفي الموثوق بن جاكوبس، أن راشفورد يعتبر هدف رئيسي للفريق الكتالوني، بطلب خاص من الألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة.

ويستعد برشلونة للتفاوض مع مانشستر يونايتد في الأيام القليلة القادمة.

ويبحث نادي برشلونة على التعاقد مع راشفورد على سبيل الإعارة لموسم واحد، لكن اليونايتد يريد الحصول على شرط إلزامية الشراء الصيف القادم.

ويمتلك راشفورد العديد من العروض، لكن لاعب مانشستر يونايتد ينتظر برشلونة حتى اللحظة الأخيرة من سوق الانتقالات.

ويستعد مهاجم مانشستر يونايتد للتنازل عن مركز المهاجم الصريح والمشاركة كجناح، وذلك من أجل الانتقال لبرشلونة.

ويمتد عقد راشفورد مع اليونايتد حتى صيف 2028.

وأعار مانشستر يونايتد مهاجم الفريق يناير الماضي إلى أستون فيلا الإنجليزي، وقدم أداء كبيرا تحت قيادة أوناي إيمري.

وشارك راشفورد مع أستون فيلا في 35 مباراة، تمكن من تسجيل 10 أهداف، وصناعة 8 أهداف.