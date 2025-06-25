موندو ديبورتيفو: رودريجو ريكيلمي على رادار ريال بيتيس

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 19:56

كتب : FilGoal

رودريجو ريكيلمي - أتليتكو مدريد ضد ألافيس

يبحث ريال بيتيس الإسباني، عن تعزيز صفوف الفريق بالتعاقد مع الأرجنتيني رودريجو ريكيلمي لاعب أتليتكو مدريد.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن المفاوضات بدأت بين إدارة الفريقين، وذلك للحصول على خدمات اللاعب الشاب في سوق الإنتقالات الحالي.

ويعتبر اللاعب خارج خطط الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد، لذلك يبحث ريال بيتيس على التعاقد مع الشاب الأرجنتيني بعد طلب من مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس.

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وينتهي عقد ريكيلمي مع الروخيبلانكوس صيف 2028.

وشارك اللاعب الأرجنتيني مع أتليتكو مدريد في 26 مباراة تمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر.

وغادر أتليتكو مدريد كأس العالم للأندية من الدور الأول، وذلك بسبب فارق الأهداف بعدما تساوى مع سان جيرمان وبوتافوجو في عدد النقاط.

الدوري الإسباني أتليتكو مدريد رودريجو ريكيلمي
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