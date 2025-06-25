راديو كتالونيا: إدارة أتليتك بلباو تعمل على فشل انتقال ويليامز لـ برشلونة

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 19:25

كتب : عبد الرحمن شريف

نيكو ويليامز - إسبانيا

يعمل نادي أتليتك بلباو الإسباني، عن مراقبة موقف برشلونة المالي للوقوف أمام فكرة كسر عقد نيكو ويليامز.

وأفاد راديو كتالونيا أن إدارة أتليتك بلباو تري أن برشلونة لا تستطيع كسر عقد اللاعب الإسباني.

وأشار التقرير لأن الفريق الكتالوني بعيد عن قاعدة 1:1 التي تسمح له بتسجيل اللاعب.

أخبار متعلقة:
برشلونة يعلن تاريخ عودته إلى كامب نو ماركا: موهبة برازيلية على رادار برشلونة سيلتا فيجو يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق موندو ديبورتيفو: رغم محاولات بايرن وعرضه الأعلى.. سر تفاؤل برشلونة بضم نيكو ويليامز

وتحدثت وسائل الإعلام من قبل أن برشلونة يستعد لكسر عقد ويليامز بداية من شهر يوليو القادم، وذلك لإعتبارها ضمن حسابات السنه المالية الجديدة.

وتبحث إدارة برشلونة في هذه الأوقات عن آلية لدفع قيمة كسر العقد المقدرة بـ 64 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب الإسباني صيف 2027.

وخاض نيكو ويليامز 45 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات بقميص الفريق الباسكي.

صاحب الـ 22 عاما خاض 28 مباراة بقميص منتخب إسبانيا وسجل 6 أهداف وساهم بالتتويج بلقب يورو 2024.

أتليتك بلباو برشلونة
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: رودريجو ريكيلمي على رادار ريال بيتيس برشلونة يعلن تاريخ عودته إلى كامب نو ماستانتونو: عقليتي هي أعظم نقاط قوتي.. وحديثي مع تشابي ألونسو كان حاسما ماركا: موهبة برازيلية على رادار برشلونة سيلتا فيجو يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق آس: نيكو ويليامز أبلغ إدارة بلباو عن رغبته بالانضمام لبرشلونة كان قريبا من صنع المعجزة.. أوساسونا يتعاقد مع مدرب ميرانديس موندو ديبورتيفو: رغم محاولات بايرن وعرضه الأعلى.. سر تفاؤل برشلونة بضم نيكو ويليامز
أخر الأخبار
الهلال يكشف عن قميصه البديل للموسم الجديد 17 دقيقة | سعودي في الجول
بقيادة أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل 44 دقيقة | الكرة المصرية
بن جاكوبس: برشلونة يستعد للتفاوض مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع راشفورد 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: رودريجو ريكيلمي على رادار ريال بيتيس 54 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - يتبقى موافقة الكوكي.. المصري يتمم اتفاقه مع الجزائري منذر طمين ساعة | الكرة المصرية
بصافرة أمين عمر.. يانج أفريكانز يتوج بالدوري التنزاني بعد الفوز على سيمبا ساعة | الكرة الإفريقية
راديو كتالونيا: إدارة أتليتك بلباو تعمل على فشل انتقال ويليامز لـ برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
ريكورد: اجتماع عاجل بين بورتو وأنسيلمي لحسم مستقبله.. ومفاجأة في رد المدير الفني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا
/articles/508023/راديو-كتالونيا-إدارة-أتليتك-بلباو-تعمل-على-فشل-انتقال-ويليامز-لـ-برشلونة