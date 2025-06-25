راديو كتالونيا: إدارة أتليتك بلباو تعمل على فشل انتقال ويليامز لـ برشلونة

يعمل نادي أتليتك بلباو الإسباني، عن مراقبة موقف برشلونة المالي للوقوف أمام فكرة كسر عقد نيكو ويليامز.

وأفاد راديو كتالونيا أن إدارة أتليتك بلباو تري أن برشلونة لا تستطيع كسر عقد اللاعب الإسباني.

وأشار التقرير لأن الفريق الكتالوني بعيد عن قاعدة 1:1 التي تسمح له بتسجيل اللاعب.

وتحدثت وسائل الإعلام من قبل أن برشلونة يستعد لكسر عقد ويليامز بداية من شهر يوليو القادم، وذلك لإعتبارها ضمن حسابات السنه المالية الجديدة.

وتبحث إدارة برشلونة في هذه الأوقات عن آلية لدفع قيمة كسر العقد المقدرة بـ 64 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب الإسباني صيف 2027.

وخاض نيكو ويليامز 45 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات بقميص الفريق الباسكي.

صاحب الـ 22 عاما خاض 28 مباراة بقميص منتخب إسبانيا وسجل 6 أهداف وساهم بالتتويج بلقب يورو 2024.