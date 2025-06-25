ريكورد: اجتماع عاجل بين بورتو وأنسيلمي لحسم مستقبله.. ومفاجأة في رد المدير الفني

أبلغت إدارة بورتو، مارتن أنسيلمي المدير الفني للفريق بضرورة الاجتماع مساء اليوم الأربعاء.

وصبت مجموعة من جماهير بورتو غضبها على بعثة الفريق التي وصلت البرتغال بعد الفراغ من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وودع بورتو منافسات كأس العالم للأندية بعدما حل في المركز الثالث من دور المجموعات.

وكشفت صحيفة ريكورد البرتغالية عن قرار بورتو بالاجتماع مساء اليوم مع المدير الفني الأرجنتيني لحسم مستقبله.

وأشار التقرير إلى أن إقالة أنسيلمي بين الحلول المطروحة على طاولة إدارة بورتو.

وكان رد فعل المدير الفني مفاجأة وفقا لتقرير ريكورد، إذ تمسك أنسيلمي بالاستمرار مع بورتو حتى نهاية تعاقده في 2027.

ويطالب أنسيلمي بالحصول على كافة حقوقه المالية وفقا للتعاقد حتى صيف 2027 إذا أصر بورتو على رحيله.

وتأهل بالميراس في صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط متفوقا على إنتر ميامي بفارق الأهداف.

فيما ودع بورتو والأهلي المنافسة بعد المباراة المثيرة التي جمعت بينهما وانتهت بنتيجة 4-4 وجمع كل منهما نقطتين بعد التعادل في مباراتين.

وسيلعب بالميراس ضد بوتافوجو في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

فيما سيلتقي إنتر ميامي بنظيره باريس سان جيرمان.