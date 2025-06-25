إحالة شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو إلى لجنة شئون اللاعبين

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة شكوى نادي الزمالك ضد النادي الأهلي وأحمد مصطفى زيزو إلى لجنة شئون اللاعبين للفصل فيها.

أحمد سيد زيزو النادي : الأهلي

وتقدم الزمالك بتظلم ضد قرار لجنة الاستئناف بشأن شكوى النادي ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها مطلع يونيو الجاري بعدم اختصاصها في الشكوى المقدمة من الزمالك ضد زيزو يوم 2 يونيو، ليقرر الزمالك التظلم على قرار الاستئناف بعدم الاختصاص يوم 17 يونيو، لدى اللجنة نفسها قبل تصعيد الأمر.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "عقدت لجنة الاستئناف جلستها يوم ١٨ يونيو الجاري برئاسة المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض."

وأكمل الاتحاد "نظرت الاسئناف الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد الأهلي وزيزو بتعاقدهما معاً خلال فترة سريان عقد اللاعب نفسه مع نادي الزمالك، وقررت اللجنة إعلان قرارها في جلسة اليوم."

وأضاف بيان الاتحاد "جاء في أسباب القرار أن التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص مقبول شكلاً لتقديمه في الوقت المحدد وسدد الرسوم المقررة طبقاً للائحة".

وأكمل "الإحالة إلى لجنة شئون اللاعبين باعتبارها اللجنة المختصة حسب اللائحة، على أن يحق للزمالك اللجوء إلى لجنة الاستئناف بعد إصدار لجنة شئون اللاعبين قرارها في هذا الشأن."

يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت في ٢ يونيو الحالي عدم اختصاصها بنظر الشكوى.

وكان الزمالك تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ضد زيزو في الأول من مايو الماضي.

وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح بعد امتناع اللاعب عن حضور التدريبات منذ الثامن من أبريل، وهو ما ترتب عليه إلحاق الضرر المباشر على الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وانتقل زيزو إلى النادي الأهلي يوم 6 يونيو بعد نهاية الموسم بيوم واحد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم إجراءات قيد اللاعب في منطقة القاهرة واتحاد الكرة المصري، عقب الاستعلام الرسمي من منطقة الجيزة والتأكد من انتهاء تعاقده مع الزمالك، قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى قائمة الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ووقع زيزو على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

بدأ زيزو مسيرته في نادي ليرس البلجيكي بين عامي (2014–2017): لعب 72 مباراة وسجل 4 أهداف.

ثم انتقل في 2017 إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة (13 مباراة، هدفان)، ثم إلى موريرينسي (2017–2019) الذي شهد تسجيله هدفا واحدا في 25 مباراة.

وانضم إلى الزمالك في يناير 2019 حتى صيف 2024 ولعب معه 263 مباراة وسجل خلالها 87 هدفا وصنع 71 آخرين

بطولات زيزو مع الزمالك

الدوري المصري الممتاز: بطولتان (2020–21 و2021–22).

كأس مصر: 3 مرات (2018–19 و2020–21 و2024-2025).

كأس السوبر المصري: 2019–20.

الكونفيدرالية الإفريقية: مرتان (2018–19 و2023–24).

كأس السوبر الإفريقي: مرتان (2020 و2024)