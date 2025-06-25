مبابي يعود للمشاركة في تدريبات ريال مدريد استعدادا لسالزبورج

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 18:44

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

عاد كيليان مبابي نجم ريال مدريد، للمشاركة في تدريبات الفريق الملكي استعدادا لمواجهة سالزبورج في كأس العالم للأندية.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وغاب مبابي عن تدريبات فريقه الجماعية في كأس العالم للأندية بسبب إصابته في المعدة، وكذلك غاب عن جلسة تصوير الفريق الرسمية في كأس العالم للأندية.

ودخل مبابي إلى المستشفى يوم الخميس الماضي بسبب تعرضه إلى التهاب حاد في المعدة والأمعاء، قبل أن يغادر المستشفى ويعود لمعسكر فريقه.

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ويلتقي ريال مدريد أمام سالزبورج الرابعة فجر الجمعة 27 يونيو، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثامنة.

وحقق ريال مدريد الفوز أمام باتشوكا المكسيكي 3-1، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام الهلال السعودي 1-1.

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، نفس رصيد سالزبورج الوصيف، ولكن فارق الأهداف في صالح الملكي.

ويحتل الهلال السعودي المركز الثالث برصيد نقطتين، ويواجه باتشوكا المكسيكي في الجولة الأخيرة.

وشارك جونزالو جارسيا في مركز المهاجم تعويضا لمبابي أمام الهلال وباتشوكا، ونجح في تسجيل هدف في المباراة الافتتاحية للفريق.

وانضم مبابي لريال مدريد في صيف 2024 بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ولعب مبابي الموسم الماضي 56 مباراة في كافة البطولات، نجح في تسجيل 43 هدفا، وصناعة 4 أهداف.

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